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У кота, который поселился в МИД Украины, появился Twitter-аккаунт
27.12.2017 15:26
У кота, который поселился в МИД Украины, появился Twitter-аккаунт
На странице четвероногого друга уже есть первая запись
Кот по кличке Амбассадор, который поселился в Министерстве иностранных дел Украины, получил собственный Twitter-аккаунт.

Аккаунт кота в соцсети появился во вторник, 26 декабря, и там уже есть первая запись.

"Конкурс прошел, назначение подписан! Хорошо, что госсекретарем работает Заяц - мы с ним одной крови, общий язык быстро. Поэтому есть пропуск и доступ в подвал и крыши. Приступаю!", - говорится в сообщении.

 

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European Pravda@EuropeanPravda
 

У кота з МЗС України з’явився Twitter-акаунт. Вітаємо, @AmbassadorZCathttp://www.eurointegration.com.ua/news/2017/12/27/7075548/ …

12:39 - 27 груд. 2017
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Напомним, что в  МИД Франции взяли "на работу" двух кошек , в обязанности которых входит охоты на грызунов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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