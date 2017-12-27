У кота з МЗС України з’явився Twitter-акаунт. Вітаємо, @AmbassadorZCathttp://www.eurointegration.com.ua/news/2017/12/27/7075548/ …
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|У кота, который поселился в МИД Украины, появился Twitter-аккаунт
|27.12.2017 15:26
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На странице четвероногого друга уже есть первая записьКот по кличке Амбассадор, который поселился в Министерстве иностранных дел Украины, получил собственный Twitter-аккаунт.
Аккаунт кота в соцсети появился во вторник, 26 декабря, и там уже есть первая запись.
"Конкурс прошел, назначение подписан! Хорошо, что госсекретарем работает Заяц - мы с ним одной крови, общий язык быстро. Поэтому есть пропуск и доступ в подвал и крыши. Приступаю!", - говорится в сообщении.
Напомним, что в МИД Франции взяли "на работу" двух кошек , в обязанности которых входит охоты на грызунов.