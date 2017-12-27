На странице четвероногого друга уже есть первая запись

Аккаунт кота в соцсети появился во вторник, 26 декабря, и там уже есть первая запись.

"Конкурс прошел, назначение подписан! Хорошо, что госсекретарем работает Заяц - мы с ним одной крови, общий язык быстро. Поэтому есть пропуск и доступ в подвал и крыши. Приступаю!", - говорится в сообщении.

Переглянути зображення у Твіттері European Pravda@EuropeanPravda European Pravda@EuropeanPravda У кота з МЗС України з’явився Twitter-акаунт. Вітаємо, @AmbassadorZCathttp://www.eurointegration.com.ua/news/2017/12/27/7075548/ … 11 відповідь

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