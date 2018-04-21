Парламент Турции одобрил законопроект о проведении 24 июня досрочных президентских и парламентских выборов. Об этом сообщает издание Анадолу, передает За законопроект проголосовали 386 депутатов. В заседании парламента также приняли участие премьер-министр Бина Йылдырым и руководитель Партии националистического движения Девлет Бахчели. Напомним, о проведении внеочередных выборов ранее сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Как сообщал Центробанк Турции вывел из США 220 тонн своего золотого запаса. Сейчас другие турецкие банки - Ziraat Bank и Vakıfbank также начали работу по переносу золотого запаса в объеме 95 тонн из США в Турцию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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