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Парламент Турции одобрил законопроект о досрочных выборах
21.04.2018 11:30

Парламент Турции одобрил законопроект о проведении 24 июня досрочных президентских и парламентских выборов. Об этом сообщает издание Анадолу, передает

За законопроект проголосовали 386 депутатов.

В заседании парламента также приняли участие премьер-министр Бина Йылдырым и руководитель Партии националистического движения Девлет Бахчели.

Напомним, о проведении внеочередных выборов ранее сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщал Центробанк Турции вывел из США 220 тонн своего золотого запаса. Сейчас другие турецкие банки - Ziraat Bank и Vakıfbank также начали работу по переносу золотого запаса в объеме 95 тонн из США в Турцию.

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