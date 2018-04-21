|Золотая юла: назван лучший украинский фильм года
|21.04.2018 11:41
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В пятницу вечером в Конгрессно-выставочном центре «Парковый» состоялась вторая церемония вручения премии «Золотая юла«, основанной Украинской национальной киноакадемией.
В общей сложности, награды были вручены в 18 категориях, между которых «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший актер», «Лучшая актриса» и другие, сообщает «Укринформ», информирует svodka.net.
Награду в категории «Лучший режиссер» получил Сергей Лозница за фильм «Кроткая» по роману Федора Достоевского. Лучшим актером признан Вячеслав Довженко за роль Серпня в картине «Киборги», а лучшей актрисой – Дарья Плахтий, которая сыграла роль Кати в фильме «Стремглав».
А приз в номинации «Лучший фильм» получила картина «Киборги» Ахтема Сеитаблаева. В общей сложности, «Киборги» поучили шесть наград премии.
Полный список победителей:
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Лучший фильм – «Киборги» (режиссер Ахтем Сеитаблаєв)
Лучший режиссер – Сергей Лозница («Кроткая»)
Лучший актер – Вячеслав Довженко («Киборги»)
Лучшая актриса – Дарья Плахтий («Стремглав»)
Лучший актер второго плана – Виктор Жданов («Киборги»)
Лучшая актриса второго плана – Нина Набока («Припутни»)
Лучший оператор-постановщик — Валентин Васянович («Уровень черного»)
Лучший художник-постановщик – Шевкет Сейдаметов («Киборги»)
Лучший сценарист – Наталья Ворожбит («Киборги»)
Лучший композитор – Никита Моисеев («Стремглав»)
Лучший звукорежиссер – Сергей Степанский («Стремглав»)
Лучший художник по гриму – Лилиана Хома («Киборги»)
Лучший художник по костюмам – Светлана Симонович («Червоный»)
Лучший документальный фильм – «Дом «Слово»» (режиссер Тарас Томенко)
Лучший анимационный фильм – «Причинна» (режиссер Андрей Щербак)
Лучший игровой короткометражный фильм – «Выпуск’97» (режиссер Павел Остриков)
Приз зрительских симпатий – «Dzidzio Контрабас» (режиссер Олег Борщевский)
Премию за вклад в развитие украинского кинематографа получил режиссер, сценарист и учитель Вячеслав Криштофович.