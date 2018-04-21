В пятницу вечером в Конгрессно-выставочном центре «Парковый» состоялась вторая церемония вручения премии «Золотая юла«, основанной Украинской национальной киноакадемией.

В общей сложности, награды были вручены в 18 категориях, между которых «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший актер», «Лучшая актриса» и другие, сообщает «Укринформ», информирует svodka.net.

Награду в категории «Лучший режиссер» получил Сергей Лозница за фильм «Кроткая» по роману Федора Достоевского. Лучшим актером признан Вячеслав Довженко за роль Серпня в картине «Киборги», а лучшей актрисой – Дарья Плахтий, которая сыграла роль Кати в фильме «Стремглав».

А приз в номинации «Лучший фильм» получила картина «Киборги» Ахтема Сеитаблаева. В общей сложности, «Киборги» поучили шесть наград премии.

Полный список победителей:

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Лучший фильм – «Киборги» (режиссер Ахтем Сеитаблаєв)

Лучший режиссер – Сергей Лозница («Кроткая»)

Лучший актер – Вячеслав Довженко («Киборги»)

Лучшая актриса – Дарья Плахтий («Стремглав»)

Лучший актер второго плана – Виктор Жданов («Киборги»)

Лучшая актриса второго плана – Нина Набока («Припутни»)

Лучший оператор-постановщик — Валентин Васянович («Уровень черного»)

Лучший художник-постановщик – Шевкет Сейдаметов («Киборги»)

Лучший сценарист – Наталья Ворожбит («Киборги»)

Лучший композитор – Никита Моисеев («Стремглав»)

Лучший звукорежиссер – Сергей Степанский («Стремглав»)

Лучший художник по гриму – Лилиана Хома («Киборги»)

Лучший художник по костюмам – Светлана Симонович («Червоный»)

Лучший документальный фильм – «Дом «Слово»» (режиссер Тарас Томенко)

Лучший анимационный фильм – «Причинна» (режиссер Андрей Щербак)

Лучший игровой короткометражный фильм – «Выпуск’97» (режиссер Павел Остриков)

Приз зрительских симпатий – «Dzidzio Контрабас» (режиссер Олег Борщевский)

Премию за вклад в развитие украинского кинематографа получил режиссер, сценарист и учитель Вячеслав Криштофович.

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