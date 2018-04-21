В афганской провинции Нангархар автомобиль с местными жителями подорвался на мине. Об этом сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на представителя администрации губернатора, передает

Инцидент произошел в районе Хасак Мине. В результате взрыва погибли пять и ранения получили 14 человек. Состояние некоторых раненых оценивается как тяжелое.

Пока никто не взял на себя ответственность за случай.

Как сообщал , боевики радикального исламистского движения "Талибан" совершили масштабную атаку на объект сил безопасности в центральной части Афганистана в округе Худжа-Омари.

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