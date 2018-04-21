|В Афганистане на мине подорвался автомобиль, есть погибшие
|21.04.2018 11:44
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В афганской провинции Нангархар автомобиль с местными жителями подорвался на мине. Об этом сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на представителя администрации губернатора, передает
Инцидент произошел в районе Хасак Мине. В результате взрыва погибли пять и ранения получили 14 человек. Состояние некоторых раненых оценивается как тяжелое.
Пока никто не взял на себя ответственность за случай.
Как сообщал , боевики радикального исламистского движения "Талибан" совершили масштабную атаку на объект сил безопасности в центральной части Афганистана в округе Худжа-Омари.
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