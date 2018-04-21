Продолжая подводить первые итоги экономических успехов наших гибридных соседей, за 2018 год, всё никак не могу найти информацию о таковых. Между тем, что не статистика, даже от официальных источников, то какой-то сюрреализм, не вяжущийся с громкими заявлениями вышестоящих органов РФ о победе над санкциями и семимильных шагах навстречу светлому будущему.

К примеру, если помните, Путин обещал, что к 2024 году РФ должна будет войти в ТОП-5 крупнейших экономик мира? Одно дело обещать, совсем другое сделать. Ведь с таким условием, каждый год прибавка ВВП РФ должна составлять минимум 7%, с учетом того, что остальные экономики мира не будут развиваться вообще. А что мы имеем в итоге?

Согласно последним данным Минэкономразвития РФ в марте рост ВВП РФ составил только 0,7%! И это при том, что рост цен на нефть и газ ставят новые рекорды.

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Напомню, что в 2017 году официальный рост экономики РФ составил 1,4%. Само же МЭР РФ поставило планку на 2018-й год – 2,1%. Но, на сегодняшний день, ни за январь, ни за февраль, ни за март, рост не превысил и 1,5% и более того, демонстрирует весенний спад! Такое чувство, что российского ВВП авитаминоз.

Собственно, цифры очень показательные, ведь они как нельзя лучше демонстрируют беспомощность российского государства, а так же некомпетентность её вышестоящих органов, которые год от года несут чушь о светлом будущем в каком-то ТОПе, хотя их страна на деле находится в глубокой…

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Александр Коваленко

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