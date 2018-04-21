Внутреннее производство нефтепродуктов выросло на 12% за I квартал 2018 года.

Об этом говорят исследования "Консалтинговой группы А-95", передает со ссылкой на .

В частности, отмечается, что впервые за последние годы украинские производители сумели переломить ситуацию на внутреннем рынке и выбиться в лидеры производства бензина.

"Впервые с 2015 года украинские производители вышли в лидеры на рынке автомобильных бензинов: в I квартале 2018 на них пришлось 45,3% рынка, тогда как в аналогичном периоде 2017 - 42%. Крупнейший поставщик бензина - Беларусь - по итогам квартала заняла 40,8% рынка, которая в 2017 году занимала 47% рынка, а в 2016 году - 54%", - говорится в исследовании.

Отмечается, что в целом выпуск бензинов украинскими заводами в I квартале 2018 вырос на 3,5% до 195,4 тыс. Т., А выпуск дизельного топлива внутренними производителями вырос на 23,6% до 178,1 тыс. Т. Таким образом, их доля рынка увеличилась с 13,2% в I квартале 2017 до 14,2% в I квартале 2018

В целом, в 2017 году украинские производители занимали 13% ДТ, а в 2016 г.. - 11%.

Кроме того, в I квартале 2018 рынок бензинов продолжил сокращение: по сравнению с I кварталом 2017 объемы поставок сократились на 4,1% до 431 тыс. Т. Главной причиной снижения остается переход автомобилистов на сжиженный газ: его поставки в I квартале 2018 выросли на 17,3%.

Основной прирост обеспечил Кременчугский НПЗ "". За первые 3 месяца этого года он нарастил выпуск ДТ на 27% до 155,1 тыс. Тонн, а бензина - на 7,7% до 169 тыс.т.

В исследовании говорится, что Шебелинский ГПЗ компании "Укргаздобыча" увеличил производство дизтоплива на 5,5% до 23 тыс. Т. И сократил выпуск бензинов на 17% до 26,3 тыс. Т., Что было вызвано ситуативным переходом на выпуск более ликвидных экспортных позиций в условиях затоваренности внутреннего рынка бензинами и продолжительной зимой с пониженным потреблением моторного топлива.

Рынок дизельного топлива в I квартале 2018 увеличился на 14,7% до 1252000 т. Крупнейшим поставщиком ДТ на украинский рынок в I квартале 2018 стала Россия, обеспечив 42% в балансе, судьба белорусских производителей за этот период составила 33% , других поставщиков - 10,5%.

По мнению экспертов "Консалтинговой группы А-95", украинские производители имеют все возможности для дальнейшего роста на рынке.

"Результаты наших заводов в I квартале 2018 могли быть еще более убедительными, если бы не продолжительная зима и обусловленные этим большие запасы бензина, которые сделали проблематичным дальнейшее наращивание переработки частности на "Укртатнафте". Конъюнктура внутреннего и внешнего рынков остается для украинских НПЗ благоприятной, мы ждем в 2018 году увеличение их доли на рынке бензинов до 50% и до 20% на рынке дизтоплива", - заявил Сергей Куюн, директор" Консалтинговой группы А-95".

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