|ЧМ-2018: болельщики арендовали в России дом за 15 тыс. долларов
|21.04.2018 11:48
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Иностранные болельщики заключили несколько сделок по аренде дорогостоящих загородных домов в районе Рублево-Успенского шоссе (Москва) с бюджетами 70 000 – 150 000 долларов в месяц на период проведения ЧМ-2018.
Речь идет об арендах домов площадью 2000 квадратных метров и расположенных на участках земли в 1 га. Срок аренды – июнь-июль 2018 года, информирует svodka.net.
Арендаторы планируют приехать делегациями – с семьями, прислугой, а в городе предложения по аренде элитного жилья крупной площади нет.
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