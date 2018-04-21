|
В Киеве открылся организованный Аграрной партией Национальный форум депутатов местных советов
|
21.04.2018 11:50
|
На форуме выступят депутат Европарламента Брониса Ропе, депутаты
польского Сейма Яцек Протасевич и Михал Каминьский,
экс-премьер-министр Польши Казимеж Марцинкевич, научный сотрудник
Atlantic Council Питер Дикинсон, экс-депутат Европейского
парламента Нил Балфор, третий президент Украины Виктор Ющенко,
военный представитель миссии Украины при НАТО Игорь Кабаненко и
другие политики и общественные деятели. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке | На мероприятие приехали
1800 представителей органов местного самоуправления, ведущие
мировык и украинские политики, дипломаты и общественные активисты
Фото: Віталій Скоцик / Facebook На мероприятие приехали 1800
представителей органов местного самоуправления, ведущие мировык и
украинские политики, дипломаты и общественные активисты. На
форуме выступят депутат Европарламента Брониса Ропе, депутаты
польского Сейма Яцек Протасевич и Михал Каминьский,
экс-премьер-министр Польши Казимеж Марцинкевич, научный сотрудник
Atlantic Council Питер Дикинсон, экс-депутат Европейского
парламента Нил Балфор, третий президент Украины Виктор Ющенко,
военный представитель миссии Украины при НАТО Игорь Кабаненко и
другие."Я верю, что именно идеи аграрных и зеленых сил на
сегодняшний день наиболее востребованы всей Европе, неотъемлемой
частью которой является и Украина, – заявил в приветственном
слове Ропе. –Очень важно начать с качественного местного
самоуправления. Ваша партия серьезное внимание уделяет
децентрализации и усилению регионов, это правильно, потому что мы в
своей политической силе поступали так же. Это дело большой
важности, которое должно гарантировать, что жизнь страны не будет
концентрироваться только в нескольких крупных центрах. Признак
здоровой страны – живые и экономически крепкие регионы,
города, города и села. Ваш форум – это решительный и
своевременный шаг в развитии и становлении экономического
благополучия и стабильности Украины".ВИДЕОВидео: Аграрна партія /
YouTube Лидер Аграрной партии Виталий Скоцик отметил, что участники
форума будут заниматься разработкой стра
Сводка.нет - Новости Украины и Мира