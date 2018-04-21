На форуме выступят депутат Европарламента Брониса Ропе, депутаты польского Сейма Яцек Протасевич и Михал Каминьский, экс-премьер-министр Польши Казимеж Марцинкевич, научный сотрудник Atlantic Council Питер Дикинсон, экс-депутат Европейского парламента Нил Балфор, третий президент Украины Виктор Ющенко, военный представитель миссии Украины при НАТО Игорь Кабаненко и другие политики и общественные деятели. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | На мероприятие приехали 1800 представителей органов местного самоуправления, ведущие мировык и украинские политики, дипломаты и общественные активисты Фото: Віталій Скоцик / Facebook На мероприятие приехали 1800 представителей органов местного самоуправления, ведущие мировык и украинские политики, дипломаты и общественные активисты. На форуме выступят депутат Европарламента Брониса Ропе, депутаты польского Сейма Яцек Протасевич и Михал Каминьский, экс-премьер-министр Польши Казимеж Марцинкевич, научный сотрудник Atlantic Council Питер Дикинсон, экс-депутат Европейского парламента Нил Балфор, третий президент Украины Виктор Ющенко, военный представитель миссии Украины при НАТО Игорь Кабаненко и другие."Я верю, что именно идеи аграрных и зеленых сил на сегодняшний день наиболее востребованы всей Европе, неотъемлемой частью которой является и Украина, – заявил в приветственном слове Ропе. –Очень важно начать с качественного местного самоуправления. Ваша партия серьезное внимание уделяет децентрализации и усилению регионов, это правильно, потому что мы в своей политической силе поступали так же. Это дело большой важности, которое должно гарантировать, что жизнь страны не будет концентрироваться только в нескольких крупных центрах. Признак здоровой страны – живые и экономически крепкие регионы, города, города и села. Ваш форум – это решительный и своевременный шаг в развитии и становлении экономического благополучия и стабильности Украины".ВИДЕО Видео: Аграрна партія / YouTube Лидер Аграрной партии Виталий Скоцик отметил, что участники форума будут заниматься разработкой стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки украины что общественные местного это Теги: политика