Больше только шоколада в течение первых двух месяцев года Украина купила в Польше, передает со ссылкой на данные Госстатистики.

В частности, в январе-феврале 2018 года Украина импортировала шоколада из Польши на 8 млн 557,1 тысяч долларов.

между стран-лидеров у которых Украина в этот период покупала шоколада и другие продукты с содержанием какао также Германия - на 2 млн 738,6 тысяч долларов, Нидерланды - на 2 млн 485,1 тысяч долларов, Бельгия - на 1 млн 380,1 тысяч долларов и Италия - на 1 млн 300 тысяч долларов.

В то же время, за первые два месяца текущего года больше только Украина экспортировала шоколада и друге продукты с содержанием какао в Казахстан и США.

В январе-феврале 2018 года Украина экспортировала в Казахстан шоколад и другие продукты с содержанием какао на 3 млн 21,4 тысячи долларов, в США - на 2 млн 506,2 долларов.

Также много украинского шоколада за этот период купили Беларусь - на 2 млн 424,5 тысяч долларов, Румыния - на 1 млн 621,3 тысяч долларов, Азербайджан - на 1 млн 521,6 тысяч долларов, Польша - на 1 млн 452,8 тысяч долларов, Грузия - на 1 млн 355,6 тысяч долларов, Болгария - 1 млн 233,9 тысяч долларов, Венгрия - на 1 млн 18,5 тысяч долларов.

Напомним, Министерство экономического развития и торговли Украины проанализировало и определило шесть приоритетных товаров для экспорта из Украины в США. В топ-6 вошли: столярные изделия, керамическая плитка, хлебобулочные изделия, алкоголь, шоколад, кондитерские изделия.

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