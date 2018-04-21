Після моторошної аварії у Кривому Розі, в якій загинуло 9 людей, покровитель Міністра інстраструктури Юрій Лавренюк запропонував відмінити жовтий сигнал світлофору. На тій підставі, що деякі резонансні ДТП пов`язані з проїздом саме на жовтий сигнал.

Не важко передбачити подальші кроки Кабміну. Керуючись цією логікою, наступного разу, коли хтось проїде на червоний та скоїть ДТП, треба буде відмінити червоний сигнал. Крім того, треба відмінити і нерегульовані перехрестя де немає світлофорів, бо на них ДТП трапляються також. Добре, що у Кабміні працюють справжні професіонали…

Насправді, проблема звісно ж не у світлофорі. Така кількість загиблих — через те, що у ДТП потрапила переповнена маршрутка. Якби люди їхали у повноцінному автобусі, загиблих було б значно менше, або не було б взагалі. Бо автобус набагато безпечніший вид транспорту. А забитий людьми бус, де пасажири змушені їхати, стоячи раком, при зіткненні на великій швидкості перетворюється на братську могилу. Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в . Справжня причина такої жахливої аварії — деградація громадського транспорту Кривого Рогу. І благодетель Міністра інфраструктури не може цього не розуміти. У великих містах на вулицях мають працювати повноцінні безпечні автобуси, а не «газельки» та подібний мотлох. Впевнений, що у Кривому Розі, де виробляється кілька відсотків українського ВВП, достатньо грошей, щоб розвивати міський транспорт та купувати автобуси та тролейбуси. Навіть «Богдан» чи «Еталон» набагато безпечніші за «бусіки». Наслідком цієї ДТП має бути не відміна жовтого сигналу, а підвищення вимог безпеки до міського транспорту. Забиті маршрутки — це Африка. У великих містах з великим потоком пасажирів вони мають зникнути з вулиць. Справжня причина їх появи — це корупція. Мери багатьох міст просто за хабарі віддають найкращі маршрути приватним перевізникам, а міський транспорт знищують. Ось з чим треба боротися. —

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