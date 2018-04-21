Решение затопить шахту «Юный коммунар» приняло так называемое «министерство угля и энергетики» оккупационной администрации ОРДО.

14 апреля 2018 г. на неконтролируемой Украиной шахте «Юный коммунар», в которой еще в 1979-м был проведен исследовательский ядерный взрыв, был полностью прекращен водоотвод. Объект переведен из «сухой» в состояние «мокрой» консервации. Без согласия МАГАТЭ, Госатомрегулирования Украины, информирует svodka.net.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Татьяна Вербицкая, пресс-секретарь Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности. По ее словам, последствия от действий террористической организации ДНР непредсказуемы, а ответственность за них формально будет нести Украина.

«Решение затопить шахту «Юный коммунар» («Юнком») приняло так называемое министерство угля и энергетики самопровозглашенной ДНР. По его информации, «затопление горизонтов шахты на 500 м выше места ядерного взрыва является наиболее функциональным техническим решением для экологической безопасности центрального района Донбасса». Власть самопровозглашенной «республики», заявляя о положительном эффекте для экологии Донбасса от затопления шахты, ссылается только на выводы нескольких российских учреждений, забывая при этом о заключениях государственной экспертизы по ядерной и радиационной безопасности Украины: прекращение водоотвода может привести к поступлению на поверхность искусственных радионуклидов, которые могут содержаться в объекте «Кливаж» (так называют остекленную капсулу, образовавшуюся после ядерного взрыва), а именно — стронция-137, цезия-90 и плутония-239″, — отмечает знаток.

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