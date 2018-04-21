Российская актриса Нина Дорошина умерла в возрасте 83 лет. В фильме "Любовь и голуби" Дорошина сыграла главную героиню Надежду Фото: kino-teatr.ru Подробностей в пресс-службе департамента не предоставили.Российский "Пятый канал" сообщал 20 апреля, что актриса вызывала "скорую" из-за проблем с сердцем, но от госпитализации отказалась. Позже она сказала в комментарии каналу, что чувствует себя лучше и находится дома.Дорошина с 1959 года играла в московском театре "Современник". На ее счету более 20 ролей в кино, в частности, роль Надежды в киноленте "Любовь и голуби". Она также играла в фильмах "Строится мост", "Алешкина охота", "За все в ответе", "Ее большое сердце" и других. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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