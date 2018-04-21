Украина собирается усилить давление на Российскую Федерацию, чтобы добиться освобождения украинского активиста Владимира Балуха, который был осужден в аннексированом Россией Крыму. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в Twitter, передает

“Обеспокоены состоянием здоровья политзаключенного В.Балуха. Вместе с партнерами будем усиливать давление на РФ для его освобождения”, - написала она.

Напомним, власть СИЗО Симферополя собиралась отправить в карцер осужденного в аннексированом Россией Крыму украинского активиста Владимира Балуха.

Ранее сообщалось, что Украина призвала допустить украинских врачей к Балуху, который продолжает голодовку.

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