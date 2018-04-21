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ЧМ-2018: болельщики арендовали в России дом за 150 тыс. долларов
21.04.2018 12:04
ЧМ-2018: болельщики арендовали в России дом за 150 тыс. долларов

Иностранные болельщики заключили несколько сделок по аренде дорогостоящих загородных домов в районе Рублево-Успенского шоссе (Москва) с бюджетами 70 000 – 150 000 долларов в месяц на период проведения ЧМ-2018.

Речь идет об арендах домов площадью 2000 квадратных метров и расположенных на участках земли в 1 га. Срок аренды – июнь-июль 2018 года, информирует svodka.net.

Арендаторы планируют приехать делегациями – с семьями, прислугой, а в городе предложения по аренде элитного жилья крупной площади нет.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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