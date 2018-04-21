|В ООН заявили, что в результате конфликта на Донбассе 2,2 млн человек не имеют доступа к медицине
|21.04.2018 12:06
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#Украина: особую тревогу вызывают ситуации с ВИЧ-инфекцией (каждый второй потенциальный случай заражения не обнаруживается); высокие показатели лекарственно устойчивого туберкулеза; очень низкий уровень иммунизации, из-за чего были вспышки полиомиелита, кори, гепатита pic.twitter.com/9XcSwtHbLv— ООН (@UnitedNationsRU) 20 квітня 2018 р.
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.По данным Организации Объединенных Наций, с начала конфликта на Донбассе в середине апреля 2014 года и до 15 мая 2017 года минимум 10 090 человек были убиты.Количество временно перемещенных лиц в Украине составляет, по данным ООН, 1,6 млн человек.
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