В зоне конфликта на востоке Украины обнаруживается только каждый второй случай заражения ВИЧ-инфекцией, заявил гуманитарный координатор ООН в Украине Нил Уокер. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Уокер: Ситуация сильно усугубляется конфликтом Фото: un.org.ua "Здравоохранение – особенно сложная тема. Восточная Украина всегда была, пожалуй, самой бедной частью страны во многих отношениях: с точки зрения загрязнения окружающей среды, злоупотребления наркотиками и алкоголем. Но сейчас ситуация сильно усугубляется конфликтом. Мы знаем, что обнаруживается действительно каждый второй случай ВИЧ-инфицирования", – заявил он.Уокер отметил также низкий уровень иммунизации в стране. #Украина: особую тревогу вызывают ситуации с ВИЧ-инфекцией (каждый второй потенциальный случай заражения не обнаруживается); высокие показатели лекарственно устойчивого туберкулеза; очень низкий уровень иммунизации, из-за чего были вспышки полиомиелита, кори, гепатита pic.twitter.com/9XcSwtHbLv — ООН (@UnitedNationsRU) 20 квітня 2018 р. Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.По данным Организации Объединенных Наций, с начала конфликта на Донбассе в середине апреля 2014 года и до 15 мая 2017 года минимум 10 090 человек были убиты.Количество временно перемещенных лиц в Украине составляет, по данным ООН, 1,6 млн человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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