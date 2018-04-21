|Митинги в Ереване: протестующие хотят договориться с полицией
|21.04.2018 12:08
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. Полиция воспрепятствовала проведению шествия в Ереване, после чего организатор митингов призвал сторонников собраться в шестом Норкском массиве, представить предложение полиции и определить дальнейшие действия. Об этом сообщает информационное агентство “Новости Армении”, передает .
“С утра 21 апреля планировалось провести митинг, однако полиция воспрепятствовала проведению шествия. Организатор протестов депутат Никол Пашинян обратился к сторонникам с призывом собраться в шестом Норкском массиве, чтобы представить предложение полиции и определить дальнейшие действия”, — пишет издание.
Также сообщается, что в ответ на действия полиции участники митинга пытались прорвать кордон, в результате чего некоторых активистов задержали.
Отмечается, что накануне Пашинян заявил, что сегодня акции
по блокированию улиц и дорог продолжится. 20 апреля
участники акции перекрыли дорогу в аэропорт, пытались
воспрепятствовать продвижению автомобиля министра обороны.
Напомним, в пятницу, 20 апреля, во время протестов в столице Армении, Ереване, задержали 233 активистов.