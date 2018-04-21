Недавно дочери Тома Круза и Кэти Холмс Сури исполнилось 12 лет, в честь чего актриса сразу же выставила фото девочки, с помощью которого она поздравила дочь с днем рождения, а вот папа дочки никак не отреагировал на семейный праздник, сообщает VIVA.

Стоит отметить, что Кэти Холмс и Том Круз развелись еще в 2012 году, и вероятной причиной развода стал тот факт, что актриса отказывалась ходить в церковь, которую поддерживает ее муж - саентологию.

Как было на самомо деле не известно, но тогда это был громкий развод в Голливуде, ведь в требованиях Кэти отметила пункт единоличной опеки над их дочерью, на чтоТом согласился.

По данным источника, Том уже более 4 лет не общается с Сури, и девочка уже давно привыкла к жизни без своего отца. Он отказывается видеться с ней лишь потому, что она также не ходит в церковь саентологии.

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