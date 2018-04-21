В Украине имеют место серьезные нарушения прав человека как на подконтрольной Киеву территории страны, так и в зоне конфликта на Донбассе, а также в оккупированном Россией Крыму. Об этом говорится в докладе о деятельности по защите прав человека за 2017, подготовленном Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США, со ссылкой на DW передает

В Украине имеют место серьезные нарушения прав человека как на подконтрольной Киеву территории страны, так и в зоне конфликта на Донбассе, а также в незаконно присоединенном Россией Крыму. Об этом говорится в докладе о деятельности по защите прав человека за 2017 год, подготовленном Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США и представленном в пятницу, 20 апреля.

По данным Госдепартамента, пророссийские силы, контролирующие территории на востоке Украины, несут ответственность за убийства и политически обусловленные исчезновения людей, пытки и незаконные задержания. Кроме того, в докладе указывается на ограничения свободы слова и собраний, ограничения пересечения линии соприкосновения и препятствование предоставлению гуманитарной помощи на Донбассе.

В свою очередь власти в Киеве не приняли адекватных мер для судебного преследования и наказания большинства должностных лиц, обвиненных в совершении злоупотреблений, результатом этого стала атмосфера безнаказанности, указывается в главе, посвященной Украине.

Кроме того, правозащитники и сотрудники ООН отметили значительные недочеты в расследованиях нарушений прав человека, допущенных правительственными силами безопасности. В частности, речь идет об обвинениях в применении пыток, исчезновениях людей, незаконных задержаниях и других нарушениях, совершенных Службой безопасности Украины (СБУ). Одновременно авторы доклада указали, что виновные в расстреле участников Евромайдана в 2014 году до сих пор не привлечены к ответственности.

В документе также подчеркивается, что украинские власти не могли должным образом расследовать предполагаемые нарушения прав человека, связанные с незаконным присоединением Крыма Россией и продолжающимся конфликтом на Донбассе, из-за отсутствия контроля над этими территориями.

В Крыму, наиболее значимыми проблемами в области прав человека являются исчезновения людей, связанные с их политическими взглядами, а также пытки, ограничения свободы слова и собраний, в частности запрет Меджлиса крымскотатарского народа. Так, Госдепартамент ссылается на данные МИД Украины о том, что по состоянию на 1 октября 2017 года в Крыму исчезли 28 человек, 12 из которых позже были найдены мертвыми.

Кроме того, авторы доклада указывают на суровые условия содержания в тюрьмах и отправку заключенных в Россию, произвольные аресты и задержания, полное отсутствие независимости судебных органов и наличие политических заключенных. Среди прочих проблем обращается внимание на ограничения в интернете, в том числе блокировку сайтов, насилие в отношении журналистов, этнических украинцев и крымских татар, системную и широко распространенную коррупцию.

Как сообщал посол Канады в Украине Роман Ващук заявил, что необходимо документировать и публиковать ежеквартальные отчеты о нарушении прав человека в Крыму и на Донбассе , а также конкретные истории людей.

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