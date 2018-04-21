Экономические интересы стран не должны быть выше международного суверенитета международного права, верховенства права и защиты прав человека.

В комментарии "" народный депутат от фракции "Народный фронт" прокомментировал возможное освобождение от санкций немецких компаний, о чем якобы намерена просить президента Дональда Трампа канцлер Германии , передает .

"На политической международной арене мы должны всегда держать руку на пульсе, потому что даже наши самые близкие партнеры могут в любом случае, отыгрывать свои интересы. А безусловный интерес Германии – это экономическое развитие, это поддержка собственных компаний, доходы в свой бюджет. И вопрос санкций не всегда является популярным. Именно следовательно я думаю, что будет такой диалог", – считает нардеп.

Однако, по его словам, Украине не принципиальны санкции в отношении немецких компаний, а принципиальна позиция и поведение как государства, так и бизнеса, который находится в Германии.

"Нам важно, чтобы экономические интересы стран не были выше международного суверенитета, международного права, верховенства права и защиты прав человека", – отметил Логвинский.

На вопрос, как Украине реагировать, в случае освобождения немецких компаний от санкций, нардеп ответил: "Я думаю, что здесь нужно действовать дипломатично, мы не должны терять партнера в лице Германии, мы не должны вмешиваться в этот процесс, мы должно контролировать принципы на дипломатическом уровне, и вести борьбу за интересы своей страны".

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