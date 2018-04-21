Досрочно действие контрактов между “Нафтогазом” и “Газпромом” может прекратиться только с согласия обеих сторон или по решению арбитража, об этом заявили в “Нафтогазе” в ответ на сообщение “Газпрома” о том, что он подал документы в Стокгольмский арбитраж, чтобы разорвать контракты, передает

“Наш самый большой должник снова играет в игру „poker face“. Отправить документы — недостаточно „для расторжения“. Ждем новых встреч в Стокгольме. Контракты не предусматривают возможности прекратить их действие в одностороннем порядке. Они действуют и заканчиваются вместе с 2019 годом. Досрочно их действие может быть приостановлено только с согласия обеих сторон или по решению арбитража”, — отметили в “Нафтогазе”.

Как уточнили в компании, “Газпром” инициировал арбитражное производство по изменению или отмене контрактов с “Нафтогазом”.

“Нафтогаз” напомнил, что в прошлый раз арбитражные производства по этим контрактам были инициированы в 2014 году, а решения по ним арбитраж вынес в 2017 и 2018 годах.

“Кстати, обжалование арбитражных решений не останавливает их действие. „Газпром“ по прежнему должен нам 2,56 млрд долл. + проценты”, — добавили в компании.

Напомним, “Газпром” подал в арбитраж документы для расторжения контрактов с “Нафтогазом” на поставку и транзит газа.

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