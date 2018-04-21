В Министерстве иностранных дел Украины обеспокоены состоянием здоровья политзаключенного Владимира Балуха, который 19 марта объявил голодовку, заявила спикер ведомства Марьяна Беца. Балух начал голодовку 19 марта Фото: krymr.com "Обеспокоены состоянием здоровья политзаключенного В. Балуха. Вместе с партнерами будем усиливать давление на РФ относительно его освобождения", – отметила она. Стурбовані станом здоров'я політв'язня В.Балуха.Разом з партнерами будемо посилювати тиск на РФ щодо його звільнення pic.twitter.com/279U5VNFDu — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 21 квітня 2018 р. Балух, фермер из Раздольненского района Крыма, был задержан после обыска 8 декабря 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки. В августе 2017 года крымский “суд” приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам тюремного срока за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ.2 октября того же года “суд” отменил приговор Балуху, но оставил его под арестом. Уголовное дело отправили на новое судебное рассмотрение другим составом “суда“. В январе 2018-го Раздольненский районный “суд” приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тыс. руб. (почти 5 тыс. грн).14 марта “Верховный суд” аннексированного Крыма исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, после чего приговор смягчили до трех лет и пяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении.Балух в качестве протеста против судебного приговора держит голодовку с 19 марта. 22 народных депутата Украины 10 апреля из-за угрозы жизни активиста просили его начать принимать пищу.В марте Балуха избил конвой в СИЗО, сообщала его адвокат Ольга Динзе. Начальник раздольненского изолятора временного содержания Валерий Ткаченко 11 апреля по этому инциденту дал показания в суде в качестве "потерпевшего".14 апреля замглавы правления Крымской правозащитной группы Владимир Чикригин заявил, что к Балуху не пускают медиков. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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