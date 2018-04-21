1. В апреле 2018 года в СИЗО-1 Симферополя, контролируемом оккупантами, умерло страшной неестественной смертью по меньшей мере четыре человека, двое из них — крымские татары

2. Террористы ИГИЛ используют Украину для легализации своих членов. Об этом сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко. Для легализации использовались аннулированные паспорта Украины, выданные террористам оккупантами в Крыму, где сейчас и скрывается один сообщник. Трое арестованы и уже дают показания на материке. Кого-то удивило сотрудничество россии с ИГИЛ?

3. Двум керченским ватникам с судна-нарушителя “Норд” удалось покинуть территорию Украины через Беларусь. Оккупанты через адвоката продолжают угрожать вату “негативным отношением Украины к крымчанам”. Ну да, все же крымчане незаконно под флагом оккупанта рыбу ловят, для чего в море выходят из закрытых крымских портов. Позже в Госпогранслужбе Украины сообщили, что ватникам удалось покинуть Украину обманным путем. Оккупанты в Генконсульстве рф в Харькове выдали им паспорта “граждан россии” с другим написанием их фамилий. Еще семи членам экипажа, которые пытались оформиться на рейс в Минск, отказали в посадке. “Паспорта” изъяли и составили протоколы об очередной попытке незаконного пересечения государственной границы Украины. Членам экипажа “Норд” в очередной раз предложено обратиться в органы Государственной миграционной службы Украины для подтверждения гражданства Украины и выезда в дальнейшем к местам постоянного проживания на законных основаниях. Ранее ватные родственники экипажа пытались передать украинские паспорта задержанным морякам, но оккупанты запретили это сделать. Ведь нужна пропагандистская картинка, как “Украина мучает крымчан”

4. На “экономическом форуме” изгоев в Ялте Севастополь договорился о сотрудничестве с африканской Эритреей, которая занимает 155 место в мире по уровню ВВП и 179 — по индексу человеческого развития. А Ялта подписала меморандум о сотрудничестве с бенинским городом Абомей-Калави — родина религии Вуду. Вместе будут нашаманивать превращение Крыма в обещанную Калифорнию?

5. Вот как вате скармливают “экономический форум” в Ялте: “Европа пришла в Крым: ЯМЭФ превратил изоляцию россии в капитуляцию Запада. После воссоединения с россией Крым быстро РАЗВИВАЕТСЯ, но власти полуострова не собираются останавливаться на достигнутом, и предпринимают ПОПЫТКИ ЗАВЛЕЧЬ на полуостров иностранных бизнесменов… Одна из главных задач для крымских властей — показать зарубежному бизнесу ЛАЗЕЙКИ, через которые те могли бы с минимальными ПОТЕРЯМИ зайти на крымский рынок”, — заявил т.н. “депутат госсовета Крыма” Владислав Ганжара. То есть, по мнению имбецила, “предпринимают попытки завлечь бизнесменов” и “поиск лазеек для бизнеса” в обход санкций — это “стремительное развитие” и “капитуляция Запада” перед россией. А от слов “Европа пришла в Крым” любую вату должен хватить инфаркт

6. Оккупированный россией Крым и оккупированная россией Южная Осетия подписали договор о сотрудничестве в области образования, бизнеса и здравоохранения. В общем, нам еще есть куда падать

7. Оккупанты сообщили, что “Сирия хочет кормить Крым”, который “кормил всю Украину”, а потом обещал “накормить всю россию”, но что-то пошло не так

8. “Болгария и Крым наладят паромное сообщение”, — сообщили пропагандоны. В статье, естественно, ни о каком налаживании ни слова. Просто болгарин Христо Маринов, купленный Кремлем, очень бы этого хотел, о чем и сказал

9. Оккупанты заявили, что отключение россии от SWIFT не помешает работе самого большого недобанка в Крыму — РНКБ. “Нам в принципе всё равно”, — сказал Глава совета директоров банка. И я ему верю. Тут такая жопа в Крыму, что есть SWIFT, что его нет — уже всё равно. А вот для рашки — смерть, которая потом окончательно накроет и оккупированный Крым

10. Как и обещал Константинов, в Крым вернулись 90-ые. Пропагандоны согласны с этим утверждением: “Севастополь проснулся из-за ночной стрельбы на Северной. По словам горожанина, стреляли в продуктовом магазине. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело”, “В Севастополь вернулись 90-е: задержана организованная преступная группа. Задержанные подозреваются в вымогательстве крупных денежных сумм и угрозах убийства”

11. Оккупанты в Симферополе вчера “отпраздновали День издания Манифеста Екатерины II о вхождении Крыма в состав россии”. Праздновали традиционно — кизяками и детьми в военной форме

12. На въезде в Крым возле моста оккупанты построят ещё одну скрепу — 92-метровый “храм” ФСБ РПЦ. Оккупанты, видимо, рассчитывают на то, что после освобождения Крыма его не будут терпеть. Пытаются застолбить Крым своими скрепами

13. В Керчи около двух десятков маразматиков с красными тряпками отметили День рождения Ленина. И плевать, что родился он 22 апреля. Может, они таким образом отметили Днюху Гитлера, который родился сегодня? Типа шифруются

14. Севастопольские ватники пишут: “Только в Севастополе москвичи могут услышать в свой адрес: Понаехали тут всякие!”. Тем временем на керченском паблике устроили очередную перекличку на тему кто откуда понаехал. После перечисления множества городов россии местная спросила: “Чё из Хабары одно лайно сюда приперлось?”. Понаехавшая решила уточнить суть вопроса: “Что означает «лайно»?”. На что получила со смайликами ответ от другого крымчанина: “В переводе с украинского, как бы это помягче сказать, экскременты”. Вот такие появились специфические формы изучения украинского языка понаехавшими

15. Путин поручил Медведеву привлечь в россию лучших ученых. “Пока не получается. Мы и Телеграм блокировали, и за репосты сажали, и даже крестный ход провели, а они всё не едут и не едут!”, — печально ответил Медведев.

16. Шел 5-ый день цифровой бомбежки Воронежа. Заблокировано 18 856 263 IP-адресов. Жители эрефии пристально следят за блокировкой Телеграма в Телеграме.

P.S. Одновременно и смешно, и мерзко наблюдать за потугами пропагандонов, коллаборантов и оккупантов, освещающих ялтинский форум изгоев и пособников российско-нацистского режима. Можно включить телевизор без звука и погрузиться в атмосферу успешности, перспектив, довольных рож нарушителей госграницы Украины и радостных журнашлюх, жадно вылизывающих незваных гостей. Почему без звука? Потому что если включить звук, то картинку портит вонючий запах советского нафталина. Те же фразы, та же дрожащая от восторга интонация в голосе любого оратора. Не успел болгарин Христо Маринов заявить, что “мы должны подумать над тем, чтобы запустить паром из болгарских портов в Крым”, как тут же выходят статьи под заголовками “Болгария и Крым наладят паромное сообщение”. Развенчивать фейки этого форума нет ни малейшего смысла. Сам форум направлен на российского зомбированного зрителя. Почему на российского, а не крымского? Потому что даже крымских ватников начало сильно раздражать расхождение телевизионной картинки с реалиями. Крымнаш превратился в большой мыльный пузырь, наполненный несбыточными надеждами предателей и бесконечными обещаниями и ложью оккупантов. Рано или поздно этот пузырь должен лопнуть так громко, что никакие потуги пропаганды Кремля не смогут его снова надуть.

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира