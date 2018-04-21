В Кабмине считают, что Чернобыльская зона отчуждения должна приносить экономическую выгоду. Именно следовательно депрессивную зону хотят превратить в инвестиционный проект.

Зона отчуждения до сих пор остается непригодной для проживания людей. В целом экологическая ситуация в районе улучшается, однако около 2,6 тыс. кв. километров вокруг Чернобыльской АЭС все еще загрязнены радиацией. В Кабмине считают, что существующая территория должна работать, и планируют превратить зону отчуждения в инвестиционный проект.



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ. Еще в 2016 году Украина презентовала на бизнес-форуме в Канаде инвестиционный проект, который предусматривал превращение зоны отчуждения на территорию для развития альтернативной энергетики. Тогда инициативу поддержали французы, выделив 250 тыс. евро на исследования этого вопроса, информирует svodka.net.

В результате исследования, которое проводила французская компания Tractebel France, было подтверждено, что территорию можно использовать для сооружения солнечных электростанций мощностью до 1,2 ГВт. Этой энергии должно хватить минимум для 200 тыс. домохозяйств.

Реализацию проекта усложняет радиоактивное загрязнение территории, однако в регионе есть готовая инфраструктура, что способствует более быстрому запуску проекта. Известно, что в зоне отчуждения сохранились линии электропередач и мощные трансформаторные подстанции.

ЕСТЬ ЛИ ЖЕЛАЮЩИЕ? По словам министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака, пока инвестировать в развитие альтернативной энергетики в Чернобыле хотят 60 инвесторов. Среди них как украинские, так и иностранные компании. Он добавил, что желающих инвестировать даже больше, чем для этого есть технических возможностей.

Читайте: Кабмин подготовил макропрогоз на на 2019-2021 годы

Большой интерес в реализации проекта высказывают французы, которые, собственно, и оплатили исследования. Во Франции отмечают, что восстановление Чернобыля для страны очень символичный проект в рамках Парижского климатического соглашения.

Кроме французов Чернобылем интересуются украинские, немецкие и китайские компании. Немецкие инвесторы уже установили в зоне отчуждения солнечную электростанцию, в строительство которой вложили 1 млн евро. Этот проект пилотный. Окупить его планируют в течение 7 лет.



СКОЛЬКО УКРАИНА ЗАРАБОТАЕТ НА ЧЕРНОБЫЛЕ? Семерак отметил, что заработать много на сдаче в аренду загрязненной земли не получится. Он подчеркивает, что главная цель проекта — вернуть зону отчуждения в украинскую экономику. Благодаря солнечным электростанциям будут созданы новые рабочие места, а в госбюджет будут отсчитываться налоги.

Хороший пример реализации такого проекта — солнечная электростанция в Никополе, которая приносит местному бюджету около 2 млн гривен в год.

Читайте: В Чернобыле спасли собаку, застрявшую на крыше саркофага (ВИДЕО)

Сводка.нет - Новости Украины и Мира