В субботу, 21 апреля, у себя дома в Москве на 83 году жизни умерла знаменитая актриса Нина Дорошина, сообщает УНИАН .

Стоит отметить, что одна из ее самых известных ролей - Надежда в фильме "Любовь и голуби".

По данным источника, причиной смерти стала болезнь системы кровообращения.

"Утром ее сосед услышал крики о помощи. Дверь в квартиру женщины была открыта. Она держалась за сердце и тяжело дышала. Врачи приехали быстро, но спасти ее не удалось. Через несколько минут Дорошина умерла", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в среду из-за проблем с сердцем к актрисе уже приезжала скорая, но она отказалась от госпитализации.

Как сообщал svodka.net, в Великобритании в возрасте 36 лет умер руководитель знаменитой британской группы The Overtones Тимми Матли. Стоит отметить, что точная причина смерти Матли остается неизвестной. По данным некоторых СМИ, мужчина выпал с балкона здания в Лондоне.

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