За четыре года боевых действий в Донецкой и Луганской областях погибли более 2 540 мирных граждан. Об этом сообщила Организация объединенных наций на своей странице в Twitter, передает

"4 года войны унесли более 2 540 жизней мирных граждан и искалечили более 9 000 человек. Число погибших увеличивается практически каждый день", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате вооруженного конфликта на Донбассе 2,2 миллиона человек в Украине не имеют доступа к медицине.

Также сообщал, что Украина стала мировым лидером по количеству жертв подрыва на минах. Кроме того, в ООН добавили, что фиксируются нападения на систему обеспечения питьевой водой: "постоянные нападения на систему водоснабжения и обслуживающий персонал. В 2017 году таких атак было 135, а за первые 3 месяца этого года - 20. С перебоями и нехваткой воды сталкиваются 3,4 млн людей".

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