Российская актриса Нина Дорошина умерла в возрасте 83 лет. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке В фильме "Любовь и
голуби" Дорошина сыграла главную героиню Надежду Фото:
kino-teatr.ru Подробностей в пресс-службе департамента не
предоставили.Российский "Пятый канал" сообщал 20 апреля, что
актриса вызывала "скорую" из-за проблем с сердцем, но от
госпитализации отказалась. Позже она сказала в комментарии каналу,
что чувствует себя лучше и находится дома.Дорошина
с 1959 года играла в московском театре "Современник". На
ее счету более 20 ролей в кино, в частности, роль Надежды
в киноленте "Любовь и голуби". Она также играла в фильмах
"Строится мост", "Алешкина охота", "За все в ответе", "Ее большое
сердце" и других.
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