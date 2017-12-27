В России из-за отсутствия украинских комплектующих уже третий год не могут достроить три фрегата проекта 11356. В итоге РФ может понести убытков на 40 млрд рублей!

Фрегаты проекта 11356 до сих пор так и не достроены. Стоят на верфи Прибалтийского судостроительного завода (ПСЗ) “Янтарь” и успешно ржавеют. А все из-за чего? А все из-за того, что украинское предприятия “Зоря-Машпроект” отказалось поставлять после вторжения российских войск в Украину газотурбинные силовые установки. В свою же очередь в России до сих пор производство данных установок так и не смогли наладить. Импортзамещение!

Некоторое время назад сообщалось, что Индия изъявила желание приобрести данные фрегаты, однако её не устроила цена недоделанных кораблей. Как-никак, а “сердце” для фрегата нужно будет заказывать отдельно в Украине, следовательно индусы и затребовали скидку на пару 11356, информирует еizvestia.com.

На сегодняшний день ввод в строй фрегата “Адмирал Бутаков” перенесен на 2021-й год, к тому времени в России надеются наладить производство газотурбинных установок. Два других фрегата, “Адмирал Истомин” и “Адмирал Корнилов” таки надеются продать Индии, пускай и со значительной скидкой.

Ведь в противном случае, если фрегаты так и останутся ржаветь в строительном корыте “Янтаря”, Россия понесет убытков минимум на 40 млрд рублей.

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