Вчера, 20 апреля, в результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб один украинский военный, еще один был ранен. Он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает

“В результате вражеских обстрелов, вчера, 20 апреля, погиб один украинский защитник 1981 года рождения. Кроме того, один военый ранен. Его доставили в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья защитника тяжелое”, - отметил Гуцуляк.

Как уточнил он, за прошедшие сутки зафиксировано только 36 обстрелов наших оборонительных позиций. Украинские военные открывали огонь в ответ 15 раз.

Напомним, 21 апреля, в зоне проведения АТО, близко КПВВ “Гнутово”, российско-оккупационные войска применили танки.

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