Война санкций и антисанкций, мер и противомер, включая все, что связано с дипломатическими высылками, действует и на удобство граждан в получении виз. И когда на очередной виток высылки российских дипломатов или псевдодипломатов РФ ответила диспропорционально и каким-то совершенно чудовищным образом, выслав много сотен человек единовременно, то в американских посольствах и консульствах России образовалась нехватка персонала, чтобы принимать и обрабатывать заявки на визы.

Тем более, в американских посольствах и консульствах работало большое количество россиян, которых выгнали. Например, мой друг работал в американском консульстве в Санкт-Петербурге на протяжении последних 25 лет.

В этом контексте можно лишь процитировать разговор Родиона Раскольникова с Порфирием Петровичем в романе «Преступление и наказание» Федора Достоевского:

» — Так… кто же… убил?.. — спросил он, не выдержав, задыхающимся голосом. Порфирий Петрович даже отшатнулся на спинку стула, точно уж так неожиданно, и он был изумлен вопросом.

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— Как кто убил?.. — переговорил он, точно не веря ушам своим, — да вы убили, Родион Романыч! Вы и убили-с!»

Иными словами, это все рукотворный снежный ком проблем со стороны России – рукотворные экономический, социальный и политический кризисы. То есть рукотворное все. Точно так же американские авиакомпании, которые осуществляли прямые перелеты из России в США, ушли с рынка рукотворным способом. Второй момент, почему сотрудникам «Аэрофлота» не дают визы в США, связан с тем, что многие из них являются сотрудниками ФСБ, ГРУ и других такого рода организаций. Они направляют своих сотрудников в «Аэрофлот» для получения прикрытия. Они направляются на работу в «Аэрофлот», после чего пытаются получить визы США, чтобы прилететь туда в качестве какого-нибудь стюарда, второго пилота, который не имеет никакого отношения к авиации, или просто, чтобы быть представителем того же «Аэрофлота» в каком-нибудь нью-йоркском офисе или «старшим по смене» на стойке регистрации в аэропорту. На самом деле это обыкновенные сотрудники спецслужб, которым не место в Америке под прикрытием их должностей в «Аэрофлоте». Вообще каждое действие путинской ОПГ отвечает формуле «бомбить Воронеж». — Слава Рабинович

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