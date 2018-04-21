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МИД РФ: Влиятельные силы США стремятся отгородить американцев от россиян визовой стеной
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21.04.2018 12:40
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Министерство иностранных дел РФ раскритиковало Вашингтон за отказ
во въезде в США артистам московского Большого театра Ольге
Смирновой и Якопо Тисси. В ведомстве подчеркнули, что "до такого не
доходило даже во времена холодной войны". В МИД РФ отметили,
что "влиятельные силы США, озабоченные тем, как бы посильнее
надавить на Россию, не останавливаются ни перед чем" Фото: Совет
Федерации / Facebook "До такого не доходило даже во времена
холодной войны. Наоборот, искусство, в том числе балет, всегда
помогало лучше узнать и понять друг друга, растапливать лед
недоверия, снижать напряженность в межгосударственных отношениях.
Гастроли отечественных творческих коллективов, в том числе,
конечно, Большого театра, считающегося во всем мире "визитной
карточкой" нашей страны, постоянно находили самый теплый ответ
широкой американской публики", – отметили в МИД.В ведомстве
заявили, что сегодня "влиятельные силы США, озабоченные тем,
как бы посильнее надавить на Россию, не останавливаются ни перед
чем"."Уже несколько лет по их вине свернуты выставочные обмены,
теперь отказами в гастрольных визах, похоже, хотят разорвать еще
одну нить, связывающую два народа. Более того, вообще стремятся
отгородить американцев от россиян визовой стеной, о чем мы уже
говорили, сделать поездки наших граждан в США практически
невозможными", – подчеркнули в министерстве.18 апреля стало
известно, что приме российского Большого театра Ольге Смирновой и
ее партнеру Смирновой, итальянцу Якопо Тисси не выдали
визу США для выступления в "Линкольн-центре" в
Нью-Йорке. Выступление планировалось на 23 апреля. Отказ в
визе последовал 10 апреля. Организатор мероприятия в
"Линкольн-центре" предположил, что ситуация возникла из-за
политических причин.До этого, 29 марта в связи с отравлением в
британском Солсбери бывшего российского шпиона Сергея
Скрипаля 28 стран и НАТО выслали российских дипломатов. Из
США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый
дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле.Кремль в ответ
объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.
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