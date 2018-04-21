Министерство иностранных дел РФ раскритиковало Вашингтон за отказ во въезде в США артистам московского Большого театра Ольге Смирновой и Якопо Тисси. В ведомстве подчеркнули, что "до такого не доходило даже во времена холодной войны". В МИД РФ отметили, что "влиятельные силы США, озабоченные тем, как бы посильнее надавить на Россию, не останавливаются ни перед чем" Фото: Совет Федерации / Facebook "До такого не доходило даже во времена холодной войны. Наоборот, искусство, в том числе балет, всегда помогало лучше узнать и понять друг друга, растапливать лед недоверия, снижать напряженность в межгосударственных отношениях. Гастроли отечественных творческих коллективов, в том числе, конечно, Большого театра, считающегося во всем мире "визитной карточкой" нашей страны, постоянно находили самый теплый ответ широкой американской публики", – отметили в МИД.В ведомстве заявили, что сегодня "влиятельные силы США, озабоченные тем, как бы посильнее надавить на Россию, не останавливаются ни перед чем"."Уже несколько лет по их вине свернуты выставочные обмены, теперь отказами в гастрольных визах, похоже, хотят разорвать еще одну нить, связывающую два народа. Более того, вообще стремятся отгородить американцев от россиян визовой стеной, о чем мы уже говорили, сделать поездки наших граждан в США практически невозможными", – подчеркнули в министерстве.18 апреля стало известно, что приме российского Большого театра Ольге Смирновой и ее партнеру Смирновой, итальянцу Якопо Тисси не выдали визу США для выступления в "Линкольн-центре" в Нью-Йорке. Выступление планировалось на 23 апреля. Отказ в визе последовал 10 апреля. Организатор мероприятия в "Линкольн-центре" предположил, что ситуация возникла из-за политических причин.До этого, 29 марта в связи с отравлением в британском Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля 28 стран и НАТО выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле.Кремль в ответ объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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