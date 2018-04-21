Временно окупированные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) постепенно превращают в санкционную Россию.

Такое мнение высказал военный обозреватель Юрий Кари, информирует svodka.net.

«Российские кураторы дали намек своим шестеркам в ОРДЛО принять «закон о борьбе с украинской оккупацией». Это означает, что ОРДЛО превращают в санкционную Россию. Изолированные российским вторжением от нормальной жизни территории обносят привычной для жителей 1/6 части колючкой с наблюдательными постами для отпускничков-вертухаев», — объяснил он.

По его словам, оккупанты с помощью своих «шестерок» решили усложнить жизнь жителям временно оккупированных территорий для получения собственной выгоды и пополнения рядов «защитников Донбасса».

«В «закон» зашиты антиукраинские тезисы для увеличения недоверия местного населения временно оккупированной территории к представителям государственных органов Украины и другим пособникам «бендеровского режима». Фактически вводится запрет на въезд в ОРДЛО беженцев с региона, как «пособникам хунты», — указал Карин.

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