За первые два месяца текущего года больше только Украина экспортировала колбасы и аналогичных изделий из мяса в Грузию и Азербайджан - на 55 тысяч долларов и 38,7 тысяч долларов соответственно, передает со ссылкой на данные Госстатистики.

Так, в частности, в январе-феврале лидерами по импорту украинского колбасы и аналогичных изделий из мяса стали Грузия, Азербайджан и Молдова. В эти страны Украина экспортировала колбасы на 55 тысяч долларов, 38,7 тысяч долларов и 27,1 тысяч долларов соответственно.

Всего в этот период было экспортировано колбасы и аналогичных изделий на 159,7 тысяч долларов, в страны СНГ — на 66,5 тысяч долларов, в Европу — на 8,6 тысяч долларов, в Азию — на 57,8 тысяч долларов.

При этом, больше только колбасы Украины Купила у Испании — на 129,6 тысяч долларов.

Напомним, с начала 2018 года в Украине выросли цены почти на все социальные продукты питания. Больше только подорожали овощи. С начала года цены на морковь выросли в 2,4 раза — до 13,4 грн/кг, капуста подорожала в 2,2 раза до 9,5 грн/кг, свекла — на 54% до 11,7 грн/кг, картофель — на 43% до 8,8 грн/кг, лук — на 20% до 6,5 грн/кг.

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