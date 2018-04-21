Внефракционный нардеп Борислав Береза заявил, что депутат Львовского городского совета от ВО "Свобода" Марьяна Батюк "фанатеет от Гитлера и нацистских тем". Береза: Ее аккаунт ВКонтакте (забавно само его наличие) ломали как минимум пять раз Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Вы еще не забыли вчера всплывшую историю, как депутат партии "Свобода" Марьяна Батюк поздравила с Днем рождения Адольфа Гитлера, приложив его портрет и несколько цитат из книги "Майн Кампф"? Судя по всему не забыли. А помните, что через несколько часов выяснилось, что это ее глупейшим образом взломали, ничего подобного она не писала и не могла По его словам, "мы любим Украину, почти все, но каждый по-разному"."Гитлер убивал украинцев десятками тысяч в день – улицы городов были завалены трупами невинных людей. Поляков, украинцев, евреев уничтожали в газовых камерах, сжигали в печах концлагерей, расстреливали в ярах, снимали шкуру живьем с наших детей. Убивали только потому, что мы не вписывались в их вариант арийского мира... Совместными усилиями только Мира нацизм и фашизм был побежден. Нацистские преступники были осуждены, многие повешены. Прошли десятилетия. И я вынужден констатировать, что нацизм был побежден, но не уничтожен. А главное выясняется, что некоторые потомки тех, кто изгнал этот ужас, мечтают о возвращении Гитлера и цитируют его. С головой все нормально? Ау? Вы, люди третьего сорта, рабы, по мнению Гитлера, и вы ему поклоняетесь?" – продолжил нардеп.Он добавил, что "лжец – этот тот или та, кто говорит умышленно неправду, в выгоду себе"."Он хочет отмазаться и оправдаться, невзирая ни на что-либо, любой ценой. Не каяться, не признать вину и не говорить "да, протупила, простиииите…", а будет выкручиваться и врать до последнего. Пока, как крысу, не вожмут в угол доказательствами. Представители "Свободы" написали, что ее взломали. Ок. В наш век вероятно все. Могут раз и сломать. Хотя зачем ломать, когда она самостоятельно все публикует? Человек в 21-м веке оставляет за собой цифровой след. Простым языком – удаляй, не удаляй, все равно специалисты все найдут. В общем, оказывается, Марьяну Батюк, депутатшу Львовского Совета от Свободы, ломали не раз. Ее аккаунт ВКонтакте (забавно само его наличие) ломали как минимум пять раз. В наличии "Марш Лювтваффе", "Воспоминания о Гитлере" и прочая лабуда… Выяснилось, что она фанатеет от Гитлера и нацистских тем", – заявил Береза.Нардеп также опубликовал ряд скриншотов, по его информации, – из аккаунтов Батюк. При этом поиск в соцсети "Вконтакте" не выдает в настоящее время страницы Батюк. https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/2400245403334885 Депутат от ВО "Свобода" заявила в эфире телеканала NewsOne 20 апреля, что считает провокацией размещение на ее странице в Facebook поздравления с днем рождения лидера нацистов Адольфа Гитлера. При этом она рассказала, что до сих пор не может увидеть, когда именно неизвестные заходили на ее страницу в соцсети и публиковали пост якобы от ее имени. По словам Батюк, ее Facebook на английском, и она "просто не знает", как посмотреть информацию, кто и когда заходил в ее аккаунт.В сообщении о Гитлере, которое появилось на странице депутата утром 20 апреля, было написано: "Великий человек, как ни крути". Были также приведены цитаты из книги Гитлера "Моя борьба". На данный момент публикация на странице депутата отсутствует. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что гитлера все батюк как Теги: политика