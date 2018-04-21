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Внефракционный нардеп Борислав Береза заявил, что депутат
Львовского городского совета от ВО "Свобода" Марьяна Батюк
"фанатеет от Гитлера и нацистских тем". Береза: Ее аккаунт
ВКонтакте (забавно само его наличие) ломали как минимум пять раз
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Вы еще не забыли вчера
всплывшую историю, как депутат партии "Свобода" Марьяна Батюк
поздравила с Днем рождения Адольфа Гитлера, приложив его портрет и
несколько цитат из книги "Майн Кампф"? Судя по всему не забыли. А
помните, что через несколько часов выяснилось, что это ее глупейшим
образом взломали, ничего подобного она не писала и не могла По его
словам, "мы любим Украину, почти все, но каждый по-разному"."Гитлер
убивал украинцев десятками тысяч в день – улицы городов были
завалены трупами невинных людей. Поляков, украинцев, евреев
уничтожали в газовых камерах, сжигали в печах концлагерей,
расстреливали в ярах, снимали шкуру живьем с наших детей. Убивали
только потому, что мы не вписывались в их вариант арийского мира...
Совместными усилиями только Мира нацизм и фашизм был побежден.
Нацистские преступники были осуждены, многие повешены. Прошли
десятилетия. И я вынужден констатировать, что нацизм был побежден,
но не уничтожен. А главное выясняется, что некоторые потомки тех,
кто изгнал этот ужас, мечтают о возвращении Гитлера и цитируют его.
С головой все нормально? Ау? Вы, люди третьего сорта, рабы, по
мнению Гитлера, и вы ему поклоняетесь?" – продолжил нардеп.Он
добавил, что "лжец – этот тот или та, кто говорит умышленно
неправду, в выгоду себе"."Он хочет отмазаться и оправдаться,
невзирая ни на что-либо, любой ценой. Не каяться, не признать вину
и не говорить "да, протупила, простиииите…", а будет выкручиваться
и врать до последнего. Пока, как крысу, не вожмут в угол
доказательствами. Представители "Свободы" написали, что ее
взломали. Ок. В наш век вероятно все. Могут раз и сломать. Хотя
зачем ломать, когда она самостоятельно все публикует? Человек в
21-м веке оставляет за собой цифровой след. Простым языком –
удаляй, не удаляй, все равно специалисты все найдут. В общем,
оказывается, Марьяну Батюк, депутатшу Львовского Совета от Свободы,
ломали не раз. Ее аккаунт ВКонтакте (забавно само его наличие)
ломали как минимум пять раз. В наличии "Марш Лювтваффе",
"Воспоминания о Гитлере" и прочая лабуда… Выяснилось, что она
фанатеет от Гитлера и нацистских тем", – заявил Береза.Нардеп
также опубликовал ряд скриншотов, по его информации, – из
аккаунтов Батюк. При этом поиск в соцсети "Вконтакте" не выдает в
настоящее время страницы Батюк.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/2400245403334885
Депутат от ВО "Свобода" заявила в эфире
телеканала NewsOne 20 апреля, что считает провокацией
размещение на ее странице в Facebook поздравления с днем
рождения лидера нацистов Адольфа Гитлера. При этом она рассказала,
что до сих пор не может увидеть, когда именно неизвестные заходили
на ее страницу в соцсети и публиковали пост якобы от ее имени. По
словам Батюк, ее Facebook на английском, и она "просто не знает",
как посмотреть информацию, кто и когда заходил в ее аккаунт.В
сообщении о Гитлере, которое появилось на странице депутата
утром 20 апреля, было написано: "Великий человек, как ни крути".
Были также приведены цитаты из книги Гитлера "Моя борьба". На
данный момент публикация на странице депутата отсутствует.
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