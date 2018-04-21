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15 женских привычек, которые рано или поздно могут вас убить!
21.04.2018 12:49
15 женских привычек, которые рано или поздно могут вас убить! По теме:

Женщины даже не подозревают, что каждый день подвергают себя опасности, когда надевают бюстгальтер или используют гигиеническую прокладку, пишет  со ссылкой на Freeds99, передает .

Почему? Потому что делают это неправильно! Сегодня мы откроем вам глаза.

15 вещей, которые женщины делают абсолютно неправильно:

  1. Неправильно используют ежедневные прокладки.

Менять такие прокладки нужно так же часто, как и прокладки во время месячных – каждые 3-4 часа или чаще, если прокладка намокает быстрее.

Использовать их часто нельзя. Ежедневки желательно носить час или два, ни в коем случае не весь день. Спать в них тоже запрещается: тело должно дышать хотя бы ночью.

  1. Стирают бюстгальтеры реже, чем требуется. Желательно делать это уже после 3 носки бюстгальтера, а то и чаще.
  2. Носят темный бюстгальтер в летнее время. Лучше в жаркие дни одевать лифчик светлого цвета или с цветочным принтом.
  3. Спят в лифчике.

Организму во сне необходимо отдыхать, следовательно его не должна сковывать никакая сдавливающая одежда. Особенно это касается женской груди.

  1. Подмываются мылом.

Такая практика способна спровоцировать сдвиг баланса микрофлоры в щелочную сторону во влагалище. Это в свою очередь приведет к нежелательным последствиям – уменьшению количества лактобактерий и росту патогенных бактерий.

  1. Носят слишком тесные бюстгальтеры - это может стать причиной появления у женщины серьезных проблем с кишечником, легкими и сухожилиями.
  2. Распыляют парфюм прямо на кожу - это может вызвать раздражение на коже и даже спровоцировать развитие рака груди.
  3. Загорают без использования солнцезащитных средств. Чем светлее кожа и ярче солнце, тем мощнее должно быть средство защиты. 
  4. Не удаляют макияж с лица перед тем, как лечь спать. Если вы часто засыпаете с косметикой на лице, готовьтесь столкнуться с ранними признаками старения.
  5. Нерегулярно посещают гинеколога.

Ранняя диагностика в некоторых случаях может спасти вам жизнь. Особенно важно как можно чаще проходить обследование у гинеколога, не игнорировать проблемы и кстати обращаться к врачу.

  1. Пропускают завтрак, который по сути является главным приемом пищи за весь день. Такая привычка может привести к замедлению метаболизма и набору веса. 
  2. Грызут ногти. Обычно это случается, когда женщина сильно нервничает. Такая привычка вредит не только ногтевой пластине, но и зубной эмали.
  3. Едят на ходу - это приводит к набору лишнего веса и проблемам с пищеварением. Есть нужно в спокойной обстановке, а трапезе уделять не меньше 30 минут.
  4. Ищут одобрения - у друзей, родителей, начальника. Перестаньте зависеть от чужого мнения, не спрашивайте чьего-либо разрешения, не бойтесь выходить за рамки.
  5. Давят прыщи и постоянно прикасаются к коже лица руками - это только провоцирует появление новых прыщей. Перестаньте это делать!

Какие из этих ошибок допускаете вы? Как с ними боретесь?







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