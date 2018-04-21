15 женских привычек, которые рано или поздно могут вас убить!
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Женщины даже не подозревают, что каждый день
подвергают себя опасности, когда надевают бюстгальтер или
используют гигиеническую прокладку, пишет со ссылкой на
Freeds99,
передает .
Почему? Потому что делают это неправильно! Сегодня мы
откроем вам глаза.
15 вещей, которые женщины делают абсолютно
неправильно:
- Неправильно используют ежедневные прокладки.
Менять такие прокладки нужно так же часто, как и прокладки
во время месячных – каждые 3-4 часа или чаще, если прокладка
намокает быстрее.
Использовать их часто нельзя. Ежедневки желательно носить
час или два, ни в коем случае не весь день. Спать в них тоже
запрещается: тело должно дышать хотя бы ночью.
- Стирают бюстгальтеры реже, чем требуется. Желательно
делать это уже после 3 носки бюстгальтера, а то и чаще.
- Носят темный бюстгальтер в летнее время. Лучше в жаркие
дни одевать лифчик светлого цвета или с цветочным
принтом.
- Спят в лифчике.
Организму во сне необходимо отдыхать, следовательно его не
должна сковывать никакая сдавливающая одежда. Особенно это касается
женской груди.
- Подмываются мылом.
Такая практика способна спровоцировать сдвиг баланса
микрофлоры в щелочную сторону во влагалище. Это в свою очередь
приведет к нежелательным последствиям – уменьшению количества
лактобактерий и росту патогенных бактерий.
- Носят слишком тесные бюстгальтеры - это может стать
причиной появления у женщины серьезных проблем с кишечником,
легкими и сухожилиями.
- Распыляют парфюм прямо на кожу - это может вызвать
раздражение на коже и даже спровоцировать развитие рака
груди.
- Загорают без использования солнцезащитных средств. Чем
светлее кожа и ярче солнце, тем мощнее должно быть средство
защиты.
- Не удаляют макияж с лица перед тем, как лечь спать. Если
вы часто засыпаете с косметикой на лице, готовьтесь столкнуться с
ранними признаками старения.
- Нерегулярно посещают гинеколога.
Ранняя диагностика в некоторых случаях может спасти вам
жизнь. Особенно важно как можно чаще проходить обследование у
гинеколога, не игнорировать проблемы и кстати обращаться к
врачу.
- Пропускают завтрак, который по сути является главным
приемом пищи за весь день. Такая привычка может привести к
замедлению метаболизма и набору веса.
- Грызут ногти. Обычно это случается, когда женщина сильно
нервничает. Такая привычка вредит не только ногтевой пластине, но и
зубной эмали.
- Едят на ходу - это приводит к набору лишнего веса и
проблемам с пищеварением. Есть нужно в спокойной обстановке, а
трапезе уделять не меньше 30 минут.
- Ищут одобрения - у друзей, родителей, начальника.
Перестаньте зависеть от чужого мнения, не спрашивайте чьего-либо
разрешения, не бойтесь выходить за рамки.
- Давят прыщи и постоянно прикасаются к коже лица руками -
это только провоцирует появление новых прыщей. Перестаньте это
делать!
Какие из этих ошибок допускаете вы? Как с ними
боретесь?
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