Из-за обстрела боевиками позиций сил АТО в районе Пищевика и Павлополя приостанавливали пропуск граждан через контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово", который находится в непосредственной близости, сообщили в штабе АТО. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Пропуск граждан через КПВВ "Гнутово" уже возобновили Фото: Валерія Карпиленко / Facebook "Сегодня из-за обстрела боевиками российско-оккупационных войск позиций сил АТО в районе Пищевика и Павлополя из вооружения танка на некоторое время был приостановлен пропуск граждан в КПВВ "Гнутово", который находится в непосредственной близости. Гражданское население, которое находилось в районе КПВВ, отвели в безопасные места", – рассказали в штабе.Отмечается, что обстрел длился около 40 минут, за это время танки боевиков совершили почти 50 выстрелов. Террористы также применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, выпустив около 60 мин.По состоянию на 8.00 21 апреля пропуск граждан через КПВВ "Гнутово" возобновлен. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1929340297076767 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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