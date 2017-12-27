Новый Год — это праздник, который ассоциируется с чем-то особенным, сказочным и волшебным. В этот день загадывают желания, верят в чудеса и конечно, дарят подарки. Так как символ следующего года — желтая земляная собака, можно подарить друзьям подарки с изображением собаки.

Однако, не стоит ограничивать свою фантазию. Делайте милые и необыкновенные подарки своими руками, передавая свою заботу и лучшие эмоции, пишет со ссылкой на .

Декоративная подушка

Сшейте необычную подушку, которая будет охранять ее владельца, либо распечатайте изображение пса и пришейте к подушке.

По желанию подушку можно декорировать при помощи красок, вышивки или аппликации.

Имбирные пряники

Эти расписные «вкусняшки» наполнят дом волшебной атмосферой праздника.

Ключница

Ключница — это не только симпатичный, но и полезный для дома дар. Вырежьте из фанеры заготовку, раскрасьте акриловыми красками, покройте лаком и прикрутите крючки.

Зелень в горшочке

Вырастите кулинарные травы и подарите любительнице кулинарии.

Собачка из фетра

Собачка из фетра поднимет настроение и взрослым, и детям.

Санки с конфетами

Отличный сюрприз для детишек, который займет не более 5 минут свободного времени.

Панно

Чтобы сделать симпатичное панно с собачкой, вам понадобятся: слоеное тесто, запеченное в духовке, и акварельные краски.

Коллаж с совместными фотографиями

Такой дар будет наполнять теплыми воспоминаниями в самые холодные дни.

Снежный шарик

Чтобы сделать такой снежный шарик, вам понадобятся: миниатюрные фигурки, небольшая баночка, блестки и вода с глицерином.

Свитер для кружки

Даже начинающая рукодельница сможет связать симпатичный свитер для кружки, который добавит уют и теплоту в дом.

Бомбочка для ванны

Ароматные бомбочки для ванны помогают расслабиться и забыть о всех проблемах. Чтобы сделать бомбочки самостоятельно, смешайте пищевую соду, лимонную кислоту, мед или крахмал и ароматические добавки.

Оригинальная открытка

Необычные открытки можно сделать при помощи бумаги, пряжи, бусинок, тесьмы или кружева.

Бальзам для губ

Свой собственный бальзам для губ можно сделать при помощи воска, тертого какао, экстракта ванили, лесного ореха, масла авокадо и пальмы.

Фоторамка

Креативную фоторамку сделать совсем несложно, нужно лишь обклеить по периметру рамки веточки и прутики.

Декупажные изделия

Декупаж изделий делается не так быстро, но результат того стоит! Вам понадобятся: клей ПВА или клеевой пистолет, салфетки с рисунками или кружево.

Самодельное мыло

Для изготовления декоративного мыла вам понадобятся: формочки, мыльная основа — прозрачная и белая, красители, ароматизатор, ковшики для растворения, большой ковш на плиту (для водяной бани), пипетка, доска разделочная, нож, палочка для перемешивания мыла (можно использовать, к примеру, палочку от суши), спирт в «пшикалке» и прозрачная пленка.

Елочные украшения

Изделия в технике квиллинг

Эта техника не слишком сложна, однако требует времени, терпения и аккуратности.

Елочка

Сделать новогоднюю елочку можно практически из любых материалов — картон, бумага, фетр и многое другое. Главное — проявить фантазию!

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