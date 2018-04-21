В Германии «Интерпол» по запросу Национального антикоррупционного бюро задержал бывшего председателя правления ЧАО «Холдинговая компания «Энергосеть» Дмитрия Крючкова.

О задержании экс-депутата Верховной Рады от «Батьківщини» «Обозревателю» стало известно из собственных источников.

Напомним, 23 февраля 2017 года «Интерпол» объявил Крючкова в международный розыск.

Национальное антикоррупционное бюро подозревает Крючкова в хищении средств «Запорожьеоблэнерго» и ряда промышленных предприятий Запорожской области при подписании договоров об уступке права требования долга, позволяющих «Энергомереже» взыскивать в свою пользу промпредприятий задолженность за поставленную электроэнергию.

Летом 2016 года НАБУ объявило Крючкова в розыск как главного фигуранта коррупционной схемы по выведению средств «Запорожьеоблэнерго». Ранее по искам НАБУ суды расторгли договоры переуступки между «Энергосетью» и «Запорожьеоблэнерго». Эти договоры привели к убыткам государства на 346 млн гривен. На 116 млн грн на банковских счетах «Энергосети» наложен арест.

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