В Москве в возрасте 83 лет скончалась актриса Нина Дорошина, которая многим зрителям запомнится ролью Надежды в фильме «Любовь и голуби«.

svodka.net/

Об этом сообщает Telegram-канал Mash, информирует svodka.net.

Причиной смерти актрисы вероятно стала болезнь системы кровообращения.

«Утром ее сосед услышал крики о помощи. Дверь в квартиру женщины была открыта. Артистка держалась за сердце и тяжело дышала. Врачи приехали быстро, но спасти ее не удалось. Через несколько минут Дорошина умерла», — отмечается в сообщении.

Также есть информация, что несколькими днями ранее к актрисе из-за проблем с сердцем уже приезжала скорая, но Дорошина отказалась от госпитализации.

По данным некоторых СМИ, днем ранее актрису госпитализировали в одну из клиник Москвы.

Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в Лосиноостровске, который тогда еще был городом-спутником Москвы. В 1956 году окончила театральное училище им. Б. Щукина. 11 января 1958 года дебютировала на сцене театра «Современник» в спектакле «В поисках радости».

С 1959 года Дорошина служила в московском театре «Современник». С 1981 года преподавала в Театральном институте им. Б. Щукина.

Дорошина носила звание Народной артистки РСФСР, была награждена Орденом Почета и Орденом Дружбы.

Она сыграла десятки ролей в театре и кино, но настоящую слава получила только после фильма «Любовь и голуби». После успешной роли в этом фильме актриса сосредоточилась на игре в театре. В ее репертуаре — роли в пьесах Шекспира и Коляды, Ануйя и Гинзбург. Сама Дорошина признавалась, что одна из ее любимых ролей — Инна в «Мурлин Мурло».

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