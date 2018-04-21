|В Москве скончалась звезда фильма "Любовь и голуби"
|21.04.2018 13:00
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В Москве в возрасте 83 лет скончалась актриса Нина Дорошина, которая многим зрителям запомнится ролью Надежды в фильме «Любовь и голуби«.
svodka.net/
Об этом сообщает Telegram-канал Mash, информирует svodka.net.
Причиной смерти актрисы вероятно стала болезнь системы кровообращения.
«Утром ее сосед услышал крики о помощи. Дверь в квартиру женщины была открыта. Артистка держалась за сердце и тяжело дышала. Врачи приехали быстро, но спасти ее не удалось. Через несколько минут Дорошина умерла», — отмечается в сообщении.
Также есть информация, что несколькими днями ранее к актрисе из-за проблем с сердцем уже приезжала скорая, но Дорошина отказалась от госпитализации.
По данным некоторых СМИ, днем ранее актрису госпитализировали в одну из клиник Москвы.
Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в Лосиноостровске, который тогда еще был городом-спутником Москвы. В 1956 году окончила театральное училище им. Б. Щукина. 11 января 1958 года дебютировала на сцене театра «Современник» в спектакле «В поисках радости».
С 1959 года Дорошина служила в московском театре «Современник». С 1981 года преподавала в Театральном институте им. Б. Щукина.
Дорошина носила звание Народной артистки РСФСР, была награждена Орденом Почета и Орденом Дружбы.
Она сыграла десятки ролей в театре и кино, но настоящую слава получила только после фильма «Любовь и голуби». После успешной роли в этом фильме актриса сосредоточилась на игре в театре. В ее репертуаре — роли в пьесах Шекспира и Коляды, Ануйя и Гинзбург. Сама Дорошина признавалась, что одна из ее любимых ролей — Инна в «Мурлин Мурло».