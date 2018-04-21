В Москву прибыла техника, которая примет участие в параде в честь Дня Победы 9 мая.

Так, машины перегнали с тренировочной площадки в подмосковном Алабине, передает со ссылкой на .

Отмечается, что в общей сложности к новому месту дислокации перегнали больше 100 машин, в том числе бронеавтомобили "Тайфун" и ракетные комплексы "Ярс".

В ближайшее время на место прибудет и гусеничная техника. Тяжелые танки и зенитные комплексы "Бук" по железной дороге доставят на ближайшую станцию, а уже оттуда они своим ходом дойдут до временной стоянки.















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