Аналитики ООН подсчитали, что в 2050 году украинцев станет на 36% меньше, сообщает УНИАН .

Стоит отметить, что тенденция к сокращению населения наблюдается во всех странах Восточной Европы, особенно – в балтийских, население которых к концу столетия снизится на 34-47%.

"Хуже ситуация только в Молдове и Украине, которые к 2050 году потеряют 51% и 36% своего населения соответственно", - отмечают эксперты ООН.

Согласно прогнозов экспертов ООН, Россия потеряет 13% населения к 2100 году. Одной из причин сокращения населения является трудовая миграция.

По данным Bloomberg, более 1 миллиона (11%) украинцев с 2015 по 2017 год мигрировали на заработки за границу, в частности в Польшу (507 тысяч человек), Россию (343 тысячи), Италию (147 тысяч), Чехию (122 тысячи), США (23 тысячи) и Беларусь (22 тысячи).



Как сообщал svodka.net, количество населения Украины за январь 2018 года сократилось на 21 500 человек и по состоянию на 1 февраля составила 42 364 900 человек.

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