|ООН: В 2050 году украинцев станет на 36% меньше
|21.04.2018 13:06
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Аналитики ООН подсчитали, что в 2050 году украинцев станет на 36% меньше, сообщает УНИАН.
Стоит отметить, что тенденция к сокращению населения наблюдается во всех странах Восточной Европы, особенно – в балтийских, население которых к концу столетия снизится на 34-47%.
"Хуже ситуация только в Молдове и Украине, которые к 2050 году потеряют 51% и 36% своего населения соответственно", - отмечают эксперты ООН.
Согласно прогнозов экспертов ООН, Россия потеряет 13% населения к 2100 году. Одной из причин сокращения населения является трудовая миграция.
По данным Bloomberg, более 1 миллиона (11%) украинцев с 2015 по
2017 год мигрировали на заработки за границу, в частности в Польшу
(507 тысяч человек), Россию (343 тысячи), Италию (147 тысяч),
Чехию (122 тысячи), США (23 тысячи) и Беларусь (22 тысячи).
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