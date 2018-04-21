Кандидатуру Новруза Мамедова на пост премьер-министра Азербайджана выдвинул президент страны Ильхам Алиев. За его избрание проголосовали 113 парламентариев. Перед правительством Азербайджана стоят большие задачи, заявил Мамедов Фото: ЕРА Кандидатуру Мамедова на пост премьер-министра выдвинул президент Азербайджана Ильхам Алиев.На пленарном заседании Меджлиса (парламента) за избрание Мамедова премьером проголосовали 113 депутатов. После голосования избранный премьер заявил, что сложные процессы, протекающие сегодня в мире и регионе, ставят перед правительством Азербайджана большие задачи.Он поблагодарил Алиева за доверие и добавил, что надеется выполнить возложенные на него задачи.Согласно Конституции, Кабмин Азербайджана подал в отставку после президентских выборов, на которых победил действующий президент Алиев. Для него новый президентский срок будет четвертым. До этого Алиев побеждал на выборах в 2003, 2008 и 2013 годах.С 1997 года Мамедов занимал пост заведующего отделом внешних связей администрации президента Азербайджана, с 2012-го по 2017 год – заместителя руководителя администрации президента страны. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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