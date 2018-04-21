|Больше всего ананасов Украина продала Польше и Беларуси
|21.04.2018 13:16
|
В январе-феврале текущего года больше только ананасов Украина поставила в Польшу и Беларусь, передает со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
В частности, за два месяца 2018 года в Польшу Украина экспортировала ананасов на 6,4 тысячи долларов, а в Беларусь — на 1,6 тысячи долларов.
Всего в январе-феврале экспортировано украинских ананасов на 8,8 тысяч долларов.
В то же время, больше только ананасов за этот период Украина купила в Таиланде — на 1 млн 160,5 тысяч долларов. В целом, импорт ананасов за этот период составил 1 млн 232,1 тысяч долларов.
Напомним, за первые два месяца 2018 года наиболее значительно краинский экспорт в ЕС, Сингапур, Беларусь, Турцию, Молдову и Ирак.
Поделитесь статьей с друзьями