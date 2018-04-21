Контейнеры с хлором из Германии и дымовые шашки из Солсбери. Если верить официальному представителю МИД России Марии Захаровой, таковы находки, сделанные сирийскими правительственными силами в занятом ими пригороде Дамаска — Восточной Гуте. Если бы армия Башара Асада обнаружила там же пресловутую «визитку Яроша», я бы, честно говоря, не удивился.

«Распятый мальчик» воскрес в Думе

Впрочем, вместо нее на экранах российского телевидения появился сирийский клон «распятого мальчика из Славянска» — мальчик из Думы, который рассказал, что какие-то дяди за деньги наняли жителей этого городка для постановочных кадров, якобы изображающих последствия химической атаки

Тем временем, международные инспекторы, призванные ответить на вопрос, было ли в Думе применено химическое оружие, который день не могут приступить к работе.

Есть подозрения, что сирийские союзники Кремля заняты уничтожением следов химического удара, и теперь инспекторы, даже если будут очень стараться, ничего не найдут. Хотя, казалось бы, если Дамаск хочет доказать, что химическая нападение — постановка оппозиции, он первый должен поддержать инспекторов из ОСХО.

А был ли «Новичок»? Был!

Всего за несколько дней до заявления Захаровой ее начальник Сергей Лавров заявил: швейцарские специалисты опровергли выводы британских химиков об использовании отравляющего вещества «Новичок»для отравления Сергея и Юлии Скрипаль. По словам министра, на самом деле сотрудники лаборатории в Шпице, которая входит в число аккредитованных исследовательских центров Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), нашли в пробах вещество BZ. Его в России не производят, зато делают на Западе, сказал Лавров. Вывод — Скрипалей отравили западные спецслужбы.

Лаборатория немедленно ответила главному российскому дипломату в Twitter. Швейцарцы полностью поддержали своих британских коллег из Портон Дауна.

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Позднее, на заседании ОЗХО в Гааге, выяснилось, что BZ действительно использовался. Но только в сравнительных пробах, с целью точной идентификация вещества, использованного для отравления Сергея и Юлии Скрипалей. Одновременно выяснилось, что, упомянув лабораторию в Шпице, Лавров нарушил правила ОЗХО, под которыми подписалась и официальная Москва. Они в таких случаях предполагают анонимность исследовательских центров, чтобы на них не оказывалось давление.

Конвейер фейков не остановить

МИД, депутаты и телепропагандисты на госканалах продолжают день за днем придумывать все новые версии случившегося в Восточной Гуте и Солсбери. Как и в истории со сбитым в июле 2014 года малазийским «боингом», главная задача — утопить любое рациональное обсуждение случившегося в море лжи и конспирологии. Основная аудитория этих пропагандистских упражнений живет в России. Она довольно легко поверила, что и покушение в Солсбери, и химическая нападение в сирийской Думе — звенья одной гигантской провокации Запада против России.

Умберто Эко, будь он жив, наверное, попросился бы на стажировку в Отдел информации и печати МИД России или на канал «Россия». Автору «Маятника Фуко» и присниться не мог сюжет, придуманный в Москве: правительства Великобритании и США организуют убийства и бомбардировки, при этом фальсифицируя все, что можно с помощью полностью подконтрольных СМИ, ученых, полицейских, контрразведчиков, дипломатов, депутатов парламентов, министров и военных.

Однако, то, что большинству граждан западных стран, покажется абсолютно невозможным, в России воспринимают как нечто само собой разумеющееся. Ну, конечно, весь мир живет по законам, которые диктуют Ротшильды, мировое правительство, масоны, Федеральная резервная система и ЦРУ.

И дело тут не только в том, что россияне небогаты, мало путешествуют и страдают от постсоветского, постимперского комплекса утерянного величия. Ведь в самые фантастические версии готовы поверить не только жители глубинки, но и вполне благополучные, лучше информированные, больше поездившие по миру жители Москвы и Санкт-Петербурга.

В теорию заговора поверить легче

Выскажу предположение: как и в случае с «боингом», многие подозревают, что Россия каким-то образом замешана в историях с применением боевых отравляющих веществ. Однако признать это попросту боятся — слишком страшные выводы придется тогда сделать для себя. Лучше уж поверить в теорию масштабного международного заговора.

«Крепость Россия» находится в состоянии войны со всем миром, и придерживается принципа, что на войне все средства хороши, а жертвы неизбежны. Главная жертва — это авторитет России в международных организациях. Совет безопасности ООН действительно парализован российскими вето по вопросам химоружия. ОЗХО почти единодушно выступила против российской позиции.

Изоляция России не будет полной. Ведь Запад боится непредсказуемости Кремля, его главного оружия. Но и выйти из тупика не получится — слишком велико недоверие США, Европейского Союза и вообще «глобального Запада» к Москве. И хотя третьей мировой войны не будет, спасти ситуацию может, похоже, только набег злых инопланетян, как в старом фильме «День независимости».

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