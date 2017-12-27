Директор Госагенства по вопросам кино Филипп Ильенко 26 декабря сообщил о том, что по результатам трехнедельного проката фильм украинского режиссера Ахтема Сеитаблаева «Киборги» посетили более 263 тысяч зрителей.

В общем фильм собрал в прокате 19,3 миллиона гривен.

На своей странице в Facebook директор сообщил о рекордном результате.

Смета фильма составила 47 миллионов гривен — половину из этих средств вложило государство.

Ахтем Сеитаблаеев за фильм об обороне донецкого аэропорта в 2014-2015 годах получит приз кинофестиваля «Молодость» — «Скифского оленя». Об этом сообщили в пресс-службе Госкино.

Награда будет вручена 27 декабря 2017 года в Киеве.

До сих пор самым кассовым украинским фильмом считается комедия «Dzidzio Контрабас», которая собрала в прокате более 22 миллионов гривен.

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