|Украинские «Киборги» бьют все рекорды кассовых сборов
|27.12.2017 15:33
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Директор Госагенства по вопросам кино Филипп Ильенко 26 декабря сообщил о том, что по результатам трехнедельного проката фильм украинского режиссера Ахтема Сеитаблаева «Киборги» посетили более 263 тысяч зрителей.
В общем фильм собрал в прокате 19,3 миллиона гривен.
На своей странице в Facebook директор сообщил о рекордном результате.
Смета фильма составила 47 миллионов гривен — половину из этих средств вложило государство.
Ахтем Сеитаблаеев за фильм об обороне донецкого аэропорта в 2014-2015 годах получит приз кинофестиваля «Молодость» — «Скифского оленя». Об этом сообщили в пресс-службе Госкино.
Награда будет вручена 27 декабря 2017 года в Киеве.
До сих пор самым кассовым украинским фильмом считается комедия «Dzidzio Контрабас», которая собрала в прокате более 22 миллионов гривен.