Закон вводится в действие с 1 числа месяца, следующего за месяцем его опубликования.

Закон о лишении нардепов выплат из-за прогулов с пятницы, 1 ноября, вводится в действие. Так, 29 октября проект был опубликован в издании «Голос Украины».

Согласно нормам документа, он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, а вводится в действие с 1 числа месяца, следующего за месяцем его опубликования.

Согласно закону, в случае, если нардеп в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии ВР Украины без уважительных причин не принимает непосредственное участие в более чем одной трети пленарных заседаний Рады или более чем половине заседаний комитета, в состав которого он входит, таком депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Напомним, 29 октября закон был опубликован в «Голосе Украины», а 30 октября документ вступил в силу.

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