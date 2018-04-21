|На это людям со страхом высоты лучше не смотреть (фото)
|21.04.2018 13:21
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Жизнь полна эмоций и страсти. Но некоторым личностям этого мало, и в поисках острых ощущений и адреналина они забираются на такие выси, чтобы пощекотать себе нервы, что просто диву даешься.
Сегодняшнюю подборку людям со слабыми нервами лучше не смотреть, пишет со ссылкой на .
1. Идеальное место для демонстрации отменной стойки на руках
2. «Правильно, парень, смотри вверх, а вниз лучше не смотри!»
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3. Далеко от земли и очень близко к небесам...
4. Буквально, город под ногами
6. Наверное, этот парень на все сто уверен в своих руках
7. Покруче любого колеса обозрения
8. Может у него, как у кошки, девять жизней!?
9. Несколько секунд полета
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10. Когда хочется острых ощущений
11. Идея для тех, кому приелись однообразные селфи
12. Лучше любой экскурсии
13. Запечатлела шаг в пропасть
14. Интересно, этот парень знает, что эта сварная конструкция может просто рухнуть под его весом!?
15. Вот она - высшая степень доверия
16. Пожалуй, более уединенного места и не сыскать!
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