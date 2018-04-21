На это людям со страхом высоты лучше не смотреть (фото) По теме: Жизнь полна эмоций и страсти. Но некоторым личностям этого мало, и в поисках острых ощущений и адреналина они забираются на такие выси, чтобы пощекотать себе нервы, что просто диву даешься. Сегодняшнюю подборку людям со слабыми нервами лучше не смотреть, пишет со ссылкой на . 1. Идеальное место для демонстрации отменной стойки на руках 2. «Правильно, парень, смотри вверх, а вниз лучше не смотри!» Читайте также: 3. Далеко от земли и очень близко к небесам... 4. Буквально, город под ногами 6. Наверное, этот парень на все сто уверен в своих руках 7. Покруче любого колеса обозрения 8. Может у него, как у кошки, девять жизней!? 9. Несколько секунд полета Читайте также: 10. Когда хочется острых ощущений 11. Идея для тех, кому приелись однообразные селфи 12. Лучше любой экскурсии 13. Запечатлела шаг в пропасть 14. Интересно, этот парень знает, что эта сварная конструкция может просто рухнуть под его весом!? 15. Вот она - высшая степень доверия 16. Пожалуй, более уединенного места и не сыскать!











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