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На это людям со страхом высоты лучше не смотреть (фото)
21.04.2018 13:21
На это людям со страхом высоты лучше не смотреть (фото) По теме:

Жизнь полна эмоций и страсти. Но некоторым личностям этого мало, и в поисках острых ощущений и адреналина они забираются на такие выси, чтобы пощекотать себе нервы, что просто диву даешься.

Сегодняшнюю подборку людям со слабыми нервами лучше не смотреть, пишет  со ссылкой на .

1. Идеальное место для демонстрации отменной стойки на руках

2. «Правильно, парень, смотри вверх, а вниз лучше не смотри!»

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3. Далеко от земли и очень близко к небесам...

4. Буквально, город под ногами

6. Наверное, этот парень на все сто уверен в своих руках

7. Покруче любого колеса обозрения

8. Может у него, как у кошки, девять жизней!?

9. Несколько секунд полета

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10. Когда хочется острых ощущений

11. Идея для тех, кому приелись однообразные селфи

12. Лучше любой экскурсии

13. Запечатлела шаг в пропасть

14. Интересно, этот парень знает, что эта сварная конструкция может просто рухнуть под его весом!?

15. Вот она - высшая степень доверия

16. Пожалуй, более уединенного места и не сыскать!







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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