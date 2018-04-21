Российское оккупационное командование усиливает фортификационное оборудование передовых позиций и продолжает создание так называемой третьей линии обороны. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает

“По информации Главного управления разведки Минобороны Украины командование российских оккупационных войск усиливает фортификационное оборудование передовых позиций и продолжает создание так называемой третьей линии обороны”, — сказал Гуцуляк.

При этом, по его словам, российские оккупационные администрации обязали местные сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства обеспечивать подразделения российских оккупационных войск, привлекаемые к инженерным работам, строительными материалами, техникой, продовольствием и горюче-смазочным материалами.

“Кроме того, по указанию оккупационных администраций Российской Федерации, под видом инициативы так называемых общественных организаций осуществляется сбор с населения временно оккупированных территорий продуктов питания для продовольственного обеспечения российских оккупационных войск”, — добавил Гуцуляк.

Напомним, за минувшие сутки, через КПВВ в зоне АТО проследовало 43,2 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств.

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