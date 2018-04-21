Король Швеции Карл XVI Густав приказал установить солнечные батареи на крыше королевского дворца в Стокгольме из-за чего в СМИ монарха прозвали "Экологическим сознательным корольом", сообщает УНИАН .

Стоит отметить, что королевский дворец в Стокгольме - объект культурного наследия, но несмотря на это, на его крыше установят 600 солнечных батарей общей площади - 1000 кв м.

По данным источника, солнечные батареи монарху Карлу XVI Густаву на 70-летие подарил государственный завод еще два года назад, но решении об установке скандинавский правитель принял только сейчас.

"Счастлив, что легко их установить. Крыша, как будто для них создана. Правильный угол и направление, солнце прямо за нами. Идеально! Все будет работать четко", - добавил король.

Кроме этого, ток с крыши обеспечит 12% общего потребления дворца. Это 170 мегаватт-часов в год. Снизу батареи на дворце не будет видно, но с самолета их можно будет увидеть. Следовательно и эстетики здания не испортят и вклад в защиту окружающей среды будет сделано.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, королевская семья Швеции презентовала новый общий портрет со всеми родственниками. В позировании для фотоснимка приняли участие король Карл XVI Густав и королева Сильвия, их дети и внуки, между которых пятилетняя принцесса Эстель и двухлетний принц Николас.