Президент США Дональд Трамп назвал "хорошей новостью" иск Демократической партии к его предвыборному штабу, правительству России и WikiLeaks из-за вмешательства в выборы президента Америки в 2016 году. Трамп заявил, что его штаб ответит по поводу ситуации вокруг электронных писем Клинтон Фото: EPA "Только что услышал: демократы-обструкционисты подали в суд на штаб. Это может быть хорошей новостью, потому что мы теперь ответим по поводу серверов DNC (Национального комитета Демократической партии. – ), которые они отказались передать ФБР", – написал Трамп.Он добавил, что его штаб также ответит по поводу ситуации вокруг электронных писем лидера Демпартии, бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Just heard the Campaign was sued by the Obstructionist Democrats. This can be good news in that we will now counter for the DNC Server that they refused to give to the FBI, the Debbie Wasserman Schultz Servers and Documents held by the Pakistani mystery man and Clinton Emails. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 апреля 2018 г. Национальный комитет Демократической партии США подал в суд многомиллионный иск к правительству России, избирательной кампании Дональда Трампа и WikiLeaks из-за вмешательства в выборы президента Америки в 2016 году.В иске говорится, что высокопоставленные представители кампании Трампа сговорились с российским правительством "и его военным шпионским агентством", чтобы вывести из президентской борьбы кандидата-демократа Хиллари Клинтон и привести к власти Трампа. С этой целью, согласно иску, они взломали компьютерные сети Демократической партии.В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой". 8 ноября республиканец Дональд Трамп был избран президентом США. В опубликованном докладе ЦРУ говорится, что президент России Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.11 ноября 2017 года президент США после встречи с Путиным заявил, что верит его заверениям о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы.В феврале 2018 года в Белом доме заявили, что Трамп признает вмешательство РФ в выборы в США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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