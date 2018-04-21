Президент Украины Петр Порошенко до недавнего времени рассматривал возможность увольнения премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и смены руководителей нескольких министерств ради увеличения своего влияния на правительство.

Об этом «Апострофу» на условиях анонимности рассказал один из нардепов, информирует svodka.net.

На ушедшей пленарной неделе депутатам должны были представить отчет о работе правительства Гройсмана. После рассмотрения документа в комитетах его заслушивают в сессионном зале – и либо поддерживают, либо не поддерживают. В случае отсутствия поддержки Кабмину могут выразить недоверие и депутаты 226 голосами могут отправить правительство в отставку. По словам источника, именно такой вариант до недавнего времени рассматривали в БПП.

«Он хотел уволить Гройсмана. Были идеи, что и.о. тогда станет подконтрольный ему [первый вице-премьер-министр Степан] Кубив. Были идеи и о назначении Юрия Луценко, но тогда не договорились, и момент был упущен. Также он (Порошенко, — «Апостроф») хотел увеличить свою квоту в правительстве», — сообщил он.

Кроме того, один из нардепов от БПП рассказал, что в президентском окружении рассчитывали заменить четырех министров: министра инфраструктуры Владимира Омеляна, министра финансов Александра Данилюка, и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун и министра аграрной политики Тараса Кутового. Однако от этой идеи пока отказались, так как под нее нет голосов.

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«Вопросы отложили в долгий ящик, никаких назначений пока не будет. Но от идеи увеличить влияние президента в Кабмине окончательно не отказались», — сообщил собеседник.

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